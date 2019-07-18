Kayıt
20:05 18 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ODTÜ arazisinde tünel yapım çalışmalarına başlandı

    ODTÜ yolu için yürütmeyi durdurma kararı

    © AA / Ankara Büyükşehir Belediyesi
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 13

    Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ yönetiminin anlaşmasının ardından 2017 yılında, ODTÜ ormanındaki ağaçlar yol yapımı için bir gecede kesildi. Mahkeme ağaçların kesilmesinden 678 gün sonra planların yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

    ODTÜ’deki ağaç kesimi havadan görüntülendi
    © DHA /
    ODTÜ yönetimi yurt inşaatını 'gözden geçirmeye' karar verdi
    Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü arasında imzalanan protokolün ardından 8 Eylül 2017 tarihinde, ODTÜ arazisindeki ağaçların bir gecede kesilmesiyle açılan yolla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gazete Duvar'ın haberine göre TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin açtığı davada Ankara 9’uncu İdare Mahkemesi planların yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

    ‘MAHKEMENİN KARARININ ARDINDAN YAPILMASI GEREKENLER’

    Yaptığı yazılı açıklamada, “Hiçbir nesnel ve bilimsel gerekçe olmaksızın, gerekli analiz ve ön çalışma yapılmadan sadece noktasal olarak problemleri çözme amaçlı yol ve katlı kavşak projeleri sonucu ODTÜ ormanı zarara uğratılmış ancak hukuksuzluğu açık olan bir projeye mahkeme dur demiştir” ifadesine yer veren Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, mahkemenin kararının ardından atılması gereken adımları ise şöyle sıraladı:

    -Ankara Büyükşehir Belediyesi bu projeyi durdurmalı, önceki dönemin enkaz haline getirdiği bu ekolojik alanı ağaçlandırmalı ve eski haline getirmelidir.

    -Kent bütününü ilgilendiren ulaşım projeleri bütüncül bir Ulaşım Ana Planı olmadan yürütülmemelidir.

    © AA / Halil Sağırkaya
    Akşener'den ODTÜ açıklaması: Yurdu oraya yapmasanız, müteahhidiniz daha mı az kazanacak?
    -Ulaşım problemlerine yönelik projeler kapalı kapılar ardında Belediye bürokratlarının kontrolünde değil, şeffaf ve katılımcı süreçler sonu ortaya çıkarılmalı, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin karar alma süreçlerinde yer alması sağlanmalıdır.

    -ODTÜ yönetimi, tüm Ankara için önemli bir değer olan ODTÜ’nün korunması için bu ve benzer süreçlerdeki farklı bileşenleri dışlayan ve görmezden gelen tavrını değiştirmeli ve karar alma süreçlerine, öğrenci, mezun, personel ve kentte çalışmalar yürüten meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını da dahil etmelidir.

    GÖKÇEK ‘REKORA İMZA ATTIK’ DEMİŞTİ

    Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde imzalanan protokolde, ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan tünelin yapımı için anlaşılmıştı. Protokolün ardından belediyeye ait iş makineleri bir gecede yüzlerce ağacı kesmiş, bu duruma tepki olarak milletvekilleri ve öğrencilerin katılımıyla protesto gösterileri düzenlenmişti.

    Melih Gökçek ise ODTÜ’de yapılan yol çalışması ve ağaçların kesilmesiyle ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “ODTÜ rektörlüğü ile yapılan protokol gereği açılacak 4,5 km’lik yolu bir gecede açarak büyükşehir belediyesi bir rekora daha imza attı” ifadelerine yer vermişti.

    Etiketler:
    Melih Gökçek, yol yapımı, Ankara, ODTÜ
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    St.Petersburg'daki askeri geçit töreni provasında yer alan 12700 Projesi kapsamında üretilen 'Aleksander Obukhov' mayın tarama gemisi.
    St. Petersburg’da Rusya Deniz Kuvvetleri Günü hazırlıkları
    Karikatür
    Pentagon: Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet