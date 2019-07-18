ODTÜ yolu için yürütmeyi durdurma kararı

‘MAHKEMENİN KARARININ ARDINDAN YAPILMASI GEREKENLER’
Yaptığı yazılı açıklamada, “Hiçbir nesnel ve bilimsel gerekçe olmaksızın, gerekli analiz ve ön çalışma yapılmadan sadece noktasal olarak problemleri çözme amaçlı yol ve katlı kavşak projeleri sonucu ODTÜ ormanı zarara uğratılmış ancak hukuksuzluğu açık olan bir projeye mahkeme dur demiştir” ifadesine yer veren Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, mahkemenin kararının ardından atılması gereken adımları ise şöyle sıraladı:
-Ankara Büyükşehir Belediyesi bu projeyi durdurmalı, önceki dönemin enkaz haline getirdiği bu ekolojik alanı ağaçlandırmalı ve eski haline getirmelidir.
-Kent bütününü ilgilendiren ulaşım projeleri bütüncül bir Ulaşım Ana Planı olmadan yürütülmemelidir.
-ODTÜ yönetimi, tüm Ankara için önemli bir değer olan ODTÜ’nün korunması için bu ve benzer süreçlerdeki farklı bileşenleri dışlayan ve görmezden gelen tavrını değiştirmeli ve karar alma süreçlerine, öğrenci, mezun, personel ve kentte çalışmalar yürüten meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını da dahil etmelidir.
GÖKÇEK ‘REKORA İMZA ATTIK’ DEMİŞTİ
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde imzalanan protokolde, ODTÜ Teknokent Kavşağı ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan tünelin yapımı için anlaşılmıştı. Protokolün ardından belediyeye ait iş makineleri bir gecede yüzlerce ağacı kesmiş, bu duruma tepki olarak milletvekilleri ve öğrencilerin katılımıyla protesto gösterileri düzenlenmişti.
Melih Gökçek ise ODTÜ’de yapılan yol çalışması ve ağaçların kesilmesiyle ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “ODTÜ rektörlüğü ile yapılan protokol gereği açılacak 4,5 km’lik yolu bir gecede açarak büyükşehir belediyesi bir rekora daha imza attı” ifadelerine yer vermişti.
1️⃣ODTÜ REKTÖRLÜĞÜ İLE YAPILAN PROTOKOL GEREĞİ AÇILACAK 4,5 KM'LİK YOLU BİR GECEDE AÇARAK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİR REKORA DAHA İMZA ATTI.. pic.twitter.com/3IWbf5RRqK— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 10 Eylül 2017
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