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23:10 18 Temmuz 2019
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    AK Parti Sözcüsü Çelik: Partimizi 'FETÖ’nün siyasi ayağı' olarak tanımlamak siyasi ahlakla bağdaşmaz

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Saadet Partisi Genel Başkanı, partimizi 'FETÖ’nün siyasi ayağı' olarak tanımlamak gibi basiretsiz bir açıklama yapmıştır. Öncelikle bu vahim açıklamayı kınıyoruz. Vatandaşlarımızın her seçimde birinci parti yaptığı partimizi böyle suçlamak siyasi ahlakla bağdaşmaz." ifadelerini kullandı.

    Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun AK Parti'ye yönelik açıklamalarını eleştirdi.

    Ömer Çelik
    © AA / Murat Kaynak
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Uluslararası soruşturma açılmalı
    ​Paylaşımında "Saadet Partisi Genel Başkanı, partimizi 'FETÖ’nün siyasi ayağı' olarak tanımlamak gibi basiretsiz bir açıklama yapmıştır. Öncelikle bu vahim açıklamayı kınıyoruz. Vatandaşlarımızın her seçimde birinci parti yaptığı partimizi böyle suçlamak siyasi ahlakla bağdaşmaz." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti: "Meşru siyaset alanı içinde her türlü eleştiriyi göğüsleriz. Her anlamlı tartışmada bize karşı olan görüşleri dinler ve görüşlerimizi ortaya koyarız. Ama partimize terör örgütüyle ilişkili tanımlama yapılması siyasi ahlakla bağdaşmaz. Bu iftirayı milletimize havale ediyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, AK Parti'den seçilmiş Cumhurbaşkanımızı öldürmek istediği, AK Parti hükümetini silah yoluyla devirmek istediği açıktır. AK Parti'ye atılan bu iftira, FETÖ'nün propagandasına destek veren bir yaklaşımdır. Siyaset adamlığı, hele de parti genel başkanlığı sorumluluk gerektirir. O gece başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kadroları, darbeciler tarafından hedef alınan partimize bu iftirayı atmak akılla izah edilemez."

    'CHP'NİN ATTIĞI PASI SAADET PARTİSİ'NİN SAHASINDA GÖRÜYORUZ'

    Ömer Çelik
    © AA / Binnur Ege Gürün
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ortadoğu'da IŞİD neyse Avrupa'da aşırı sağ odur

    Her kesimden vatandaşın ve Saadet Partisi tabanındakilerin hain darbe girişimine canları pahasına direndiklerine dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmede bulundu: "Saadet Partisi Genel Başkanı'nın iftirası milletimize, tüm mensuplarımıza ve tabii Saadet Partili kardeşlerimize karşı büyük bir haksızlıktır. 15 Temmuz günü gazi Mecliste FETÖ'ye karşı duruş sergilenmesi, ortak tavır alınması gereken yerde, CHP'nin düzenlediği siyasi sabotaj merak konusu olmuştu. Şimdi CHP'nin attığı pası Saadet Partisi Genel Başkanı'nın sahasında görüyoruz. Bu sorumsuz açıklamalar bir eleştiri değildir. FETÖ'yü ve yaptıklarını gündemden düşürmeye, 15 Temmuz gerçeğini örtbas etmeye, tartışma ve mücadele odağını kaydırmaya ve dolayısıyla hedef şaşırtmaya dönük gayretlere katkı verme sonucu doğurur."

    ​Çelik, AK Parti'nin FETÖ ile tüm gücüyle mücadele eden, bu mücadeleye her türlü meşru siyasi desteği veren, FETÖ ile mücadeleyi kurumsallaştıran "en güçlü siyasi parti" olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde FETÖ ile mücadelenin bir devlet politikası haline geldiğinin altını çizdi.

    'İFTİRA, SORUMLU BİR SİYASET TARZI DEĞİLDİR'

    Ömer Çelik
    © AA / Binnur Ege Gürün
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ortadoğu'da IŞİD neyse Avrupa'da aşırı sağ odur

    Çelik, paylaşımlarında şu ifadeleri de kullandı: "FETÖ'yü geri plana düşürerek AK Parti'yi hedefe koyan açıklamalar, maalesef FETÖ tarafından özellikle yurt dışında yürütülen kara propagandaya paralel bir dil kullanmakta ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışmaktadır. Saadet Partisi Genel Başkanı, FETÖ'nün hedefindeki AK Parti'ye dönük siyasi sabotaj girişimlerinin parçası olmamalıdır. FETÖ'nün siyasi ayağına dair mücadeleye katkısı olabileceğini düşündüğü bilgi ve belgeleri ilgili ve yetkili makamlarla paylaşmalıdır. FETÖ’nün hain darbe girişimi ülkemizin atlattığı en tehlikeli badirelerden biridir. Mücadele uzun solukludur. Bu konuya, siyaset ve devlet adamı olmanın sorumluluğu ile yaklaşılmalıdır. İftira, sorumlu bir siyaset tarzı değildir." 

     

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    Etiketler:
    FETÖ, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye
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