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02:15 19 Temmuz 2019
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    Soylu: Düzce’de mahsur kalanların hepsi getirildi

    © AA /
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Soylu, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıyla ilgili 4'ü çocuk 7 vatandaşın kayıp olduğu ihbarının geldiğini bildirdi. Soylu, "Helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı ve köylerde mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı getirildi" açıklamasını yaptı.

    Düzce Valisi Zülkif Dağlı Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Akçakoca ve Cumayeri'nde de 69 kişi kurtarıldı. dedi.
    © AA /
    Düzce Valisi Dağlı: 7 kişinin kayıp olduğu ihbarı geldi
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle geldiği kentte AFAD il binasında oluşturulan kriz merkezinde yetkililerden brifing aldı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Soylu, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

    Bölgede kuvvetli yağışın dün akşam saatlerinden itibaren başladığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

    "Teknik olarak da aşırı yağış olarak nitelendirdiğimiz yağışlar maalesef bir taraftan sel bir taraftan da heyelanlara neden oldu. Şu ana kadar yaklaşık 24 ayrı birimin etkilendiğini ve yine bu 24 ayrı birimde ulaşılabildiği kadarıyla 212 vatandaşımızın buralarda mahsur kaldığını ve bugün saat 16.00 itibarıyla gelen bir ihbarla da Akçakoca'nın Esmahanım köyünde 4'ü çocuk, ikisi kadın, biri de erkek olmak üzere toplam 7 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarın geldikten sonra arkadaşlarımız çalışmalarını o tarafa doğru yönlendirdi. Arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı minnetlerimi ifade ediyorum. Dün akşam itibarıyla herkes, özellikle bu meseleyle sorumlu olan herkes, sayın Valinin koordinatörlüğünde burada tüm birimler, gerek AFAD, Çevre ve Şehircilik, DSİ gibi gerek Kızılaydan arama kurtarma ekiplerine kadar tüm birimler büyük bir gayret içerisinde oldu. 4 helikopter, ardından iki helikopter daha toplam 6 helikopter ve yine bizim emniyetin insanlı keşif uçağıyla birlikte ki hala bir helikopter ve insanlı keşif uçağı o bölgelerde hem gözetleme hem de arama kurtarma çalışmalarına destek olmaya devam etmektedir." 

    Bakan Soylu, bölgedeki çalışmaların ekiplerin sayısının artırılarak devam edeceğini dile getirerek, "Özellikle bahsedilen 21 kilometrelik ırmak boyunda, dere boyunda bir çalışma gerçekleştirecekler. Aşırı yağış dedik, yani 161 kilogramlık bir yağıştan bahsediliyor, arkadaşlarımızın değerlendirmeleri. Yine bir yılda Düzce'ye belli bir alana düşebilecek yağışın 24 saatte düşmesi belki bir ölçüt olarak değerlendirilebilir. Yani yağışın miktarı ve etkilediği alan olarak bunu ifade edebilirim" ifadelerini kullandı.

    Ekiplerin, gerek maddi gerekse diğer hasarlar konusunda yarın sabah itibarıyla çalışma başlatacağını belirten Soylu, şunları kaydetti:

    © AA /
    Soylu: 15 Temmuz 2016'dan itibaren 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik
    "Yine gıda barınma olsun hemen hemen her noktaya ulaşıldı. Helikopterlerle tüm noktalara ulaşıldı ve köylerde mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı getirildi. 135 kişinin, gerek toplu barınma yerlerinde gerekse çeşitli yurtlarımızda tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Yine diğer köylerde kalmak isteyenlere ekmek, su ve battaniye yardımları yapılması hususunda gayretleri devam ediyor. En son aldığımız haber, Esmahanım köyüne de ulaşıldı. Birtakım köylere yol açısından ulaşım söz konusu değil şu anda ama zannediyorum ki yarın sabaha kadar, en geç öğlene kadar ulaşım temin edilecektir."

    Bakan Soylu, bütün ekiplerin çalıştığının altını çizerek, "Tüm arkadaşlarımıza bu çalışmalarda ilk andan itibaren, gerek belediyelerimiz gerek İl Özel İdaremiz gerek tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Bakan Yardımcımız ilk saatlerden itibaren sayın milletvekillerimizle buradaydılar. Sayın Valimizle birlikte bu koordinasyon sağlanmış oldu" diye konuştu.

    Gerekli tüm tedbirlerin alındığını anlatan Soylu, "Daha beterinden Cenabı Allah korusun diye dua ediyoruz. Şimdi Akçakoca civarına gideceğiz, oradaki hasara bakacağız. Doğal olarak orada birtakım elektrik kesintileri mevcut. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

    Etiketler:
    AFAD, Düzce, toprak kayması, Süleyman Soylu
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