AK Partili Çelik: Bursa'da FETÖ'nün ilk hedeflerinden biriydim, Urfa'ya gönderilmem, FETÖ yapısıdır

AK Parti'nin kurucularından, 17 yıllık iktidar döneminde birçok bakanlık görevi yapan Faruk Çelik, FETÖ'nün bir dönem kendisiyle uğraştığını söyledi.

Süperhaber'den Hülya Okur'a konuşan Çelik, Bursa'da uğradığı silahlı saldırının arkasında FETÖ'nün olduğunu belirtti.

Darbe girişimi gecesi öldürüleceğine dair mesajlar aldığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Ben niye hedefteydim? Bursa’da FETÖ’nün ilk hedeflerinden biriydim. Birincisi Urfa’ya gönderilmemdir. Urfa’ya gönderilmem, FETÖ yapısıdır. Cumhurbaşkanımız Urfa'ya görevlendirdi ama Bursa’da olmamam gerektiği şeklinde raporladılar. Hiç beklemediğim bir zamanda aldım çantamı Urfa'ya gittim. Gittikten 1 ay sonra Bursa’da görevli, yetkili istihbarat müdürü Urfa’ya tayin oldu. Şu anda kaçak. Bir müddet sonra da Bursa’da vurulmamda asayiş müdürü olan emniyetçi, aynı ekip tarafından Urfa Emniyet Müdürü yapıldı.

Yani Bursa’da yapılanmanın karşısına engel görüldük, onun için Bursa’dan gitmemiz gerekiyor idi. 15 Temmuz'daki yargılamalarda Bursa'daki üst düzey bütün bürokratlar cezaevinde girdi. Bütün yöneticilerin yargılamalar sonucunda tutuklanmaları tesadüf değil. Bursa’da rahatça at koşturabilmeleri için benim Bursa’dan gitmem gerekiyordu. Gittim ama yalnız bırakılmadım peşime istihbaratçısı da geldi. Ve Urfa’da başarısız olacağımı düşündüler, Urfa’dan başarıyla dönüp geldim, geldiğimin gecesi evde henüz yatmadan ağabeyimi cezaevine attılar. Attıranları da biliyorum, suç ortaklarını da biliyorum. Bursaspor davasında hiç ilgisi olmayan ağabeyimi cezaevine kumpasla attılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne gelmeden benimle uğraşmaları vardı."