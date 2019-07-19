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08:14 19 Temmuz 2019
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    Yerli otomobil

    Fatih Altaylı: Yerli otomobilden sızdırdığım ilk bilgiler

    © AA /
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 2020 yılı sonunda tanıtılması beklenen yerli otomobille ilgili öğrendiklerini okurlarına aktardı.

    Fatih Altaylı, "Yerli otomobilden sızdırdığım ilk bilgiler" başlığıyla yayımlanan yazısında "Boş verin S-400, Trump mıramp gibi mevzuları. Yok F-35’ler gelmeyecekmiş, yok Rus uçağı mı almalıymışız gibi balata sıyırtan muhabbetleri. Bugün keyifli bir meseleden bahsedelim" ifadesini kullandı.

    © İHA / HÜLYA KEKLİK
    Varank: Yerli otomobil elektrikli olacak
    Altaylı şöyle devam etti:

    "Benim sevdiğim, sizin de hem sevdiğiniz hem de merak ettiğinizi düşündüğüm bir konuya dalalım birlikte.Yerli otomobil mevzuuna.

    Bu köşenin eski okurları var, yeni okurları var.

    Eskilere hatırlatmak, yenilere de bilgi vermek için geçmişte ne yazdığıma bir kısa değineyim.

    Türkiye’de yerli otomobil mevzuu siyaseten gündeme getirildiği zaman, sektörün bilmişleri, mevcutları ve tabii onların medyadaki sözcüleri ‘Ne yerli otomobili canım. Dünyada yeterince marka var. Bunlar yaşayamazken biz niye bu işe girelim’ diyordu.

    Benim fikrim ise bambaşkaydı.

    Burada şöyle yazıyordum:

    ‘Gireceksek tam zamanı. Otomobilde devrim olacak. Elektrikli, otonom, sahipsiz otomobil devri başlıyor. 100 yıl gerideyiz ama bu yeni başlayan farklı bir yarış. Elektrikli otomobille bu yarışa gireceksek tam zamanı’ diyordum.

    Çeşitli yanlış hamlelerden sonra sonunda tam 13 ay önce doğru bir biçimde yerli otomobil konusuna girdi Türkiye.

    Ancak o gün bugündür bir sessizlik hakim ve bu otomobili üretecek 5 babayiğitten bir ses seda çıkmıyor.

    Ben de bunu eleştiriyorum ve bilgi paylaşılarak bu konudaki toplumsal heyecanın üst noktada tutulması gerektiğini savunuyorum.

    CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan
    © Fotoğraf : Twitter
    CHP'li Tarhan: 'Yerli otomobil' için 47 milyon euro ödenerek alınan daha önceki prototip nerede?
    Ancak işin başında ‘Alman üsluplu’ bir CEO olunca, sessiz ve derinden gitmeyi tercih eden bir durum çıkıyor karşımıza.

    Bunun üzerine ben de ‘Onlar anlatmıyorsa, ben öğrenirim’ diyerek bir süreden beri yerli otomobil konusunda neler olduğunu araştırmaya başladım.

    Bulduklarımı merak ediyorsanız...Hemen aşağıdaki yazıya geçebilirsiniz...  

    YERLİ ARAÇ İÇİN YERLİ EKOSİSTEM

    Yerli elektrikli otomobili yapacak olan grup, öncelikle bir start-up mantığı ile hareket ediyor.

    Genç ama her biri alanında deneyimli kişilerden bir ekip kuruldu.

    Başlangıç mantığı şu:

    ‘Biz sadece bir otomobil yapmıyoruz.’

    Yani eski nesil, konvansiyonel otomobil üretim mantığı bir kenara bırakılmış.

    Nesnelerin interneti dönemine uygun, yürüyen, taşıyan ama aynı zamanda iletişim kuran bir ‘taşıma gereci’ planlıyorlar.Bunun için sadece kendilerine dönük değiller.

    Mustafa Varank
    © AA /
    Varank: Yerli otomobilde gecikme yok, yıl sonunda ilk prototipi göreceğiz
    ABD ve Tesla örneğinden daha çok Çin örneği üzerinden gidiyorlar.

    Yani üretici olmaktan çok bir ‘üretim ortamı’ daha doğru tanımla bir ‘ekosistem’ yaratmaya çalışıyorlar.

    Yan sanayi diyebileceğimiz ama aynı zamanda ‘fikri alt yapısı’ güçlü bir ‘çevre’ oluşturmak zorundalar.  

    Geliyor, geliyor ‘Yerli SUV’umuz geliyor

     Bir yandan bunu yaparken diğer yandan da ‘Nasıl bir otomobil’ sorusuna da cevap aranmış ve büyük ölçüde bulunmuş. Üç farklı konsept üzerinde çalışılmış.

    Sonunda C segmentinde bir SUV üretimi ile başlanmasına karar kılınmış.

    Çünkü sedan pazarının önümüzdeki 7 yıl içinde 1 maksimum puan kadar büyüyeceği, buna karşılık SUV pazarının en az 8 oranında büyüyeceği öngörülmüş.

    Zaten tüm sektörün tahminleri de bu yönde.

    MENZİLİ ŞİMDİLİK 500 KİLOMETRE

    Yani anlayacağınız ilk yerli ve elektrikli otomobilimiz bir ‘Küçük SUV’ olacak.

    İlk yerli SUV’un maksimum menzilinin 500 km olması planlandı.

    © Fotoğraf : Twitter
    Erdoğan 'Bizi oyalamayın, yabancıya gideriz' demişti: TOBB'dan yerli otomobil sunumu
    Tamamen elektrikli ve tüm altyapısı ona göre sıfırdan oluşturuldu. Sıfırdan planlanmış şase üzerine, tüm tasarımlar yerli ve milli olarak yapılıyor, parçalara ve tasarımlara patent alınma aşamasına gelinmiş bile.

    Yani hem fikri hem endüstriyel mülkiyeti yerli olacak. Patent aşaması biraz meşakkatli ve yavaş ilerleyen bir süreç.

    Yerli SUV pazara çıktığı dönemde uluslararası rekabete uygun, otonom sürüşe büyük ölçüde hazır olacak. Yani 10 yıl içinde olur olmaz ama dünya çapında pazar ne kadar otonomsa bu otomobil de o kadar olacak.

    ÇAMURDAN YAPILIYOR

    Şu anda yerli SUV’un 2 boyutlu tasarımı yüzde yüz tamamlandı.

    Yani çizim aşaması bitti.Şu anda çamur modelleme aşamasında. O da epey ilerlemiş. Dış mekan kadar iç mekanın da stil çizgileri oluşmuş vaziyette.

     İç mekan detaylandırma çalışmaları sürüyor.

    Marka ise ya belli değil ya da çok iyi saklanan bir sır çünkü öğrenemedim.

    Markayı da muhtemeldir ki, önümüzdeki Aralık ayının sonunda 2020 yılı başında öğreneceğiz çünkü yerli SUV o zaman görücüye çıkacak.

    İlk araç sadece bir mokap değil aynı zamanda yürüyen bir araç olarak tüketiciye tanıtılacak.

    ARALIK’TA YÜRÜYECEK

    Muhtemelen önümüzdeki aralık ayı sonunda bu otomobili kullanıp, size yazmayı umuyorum.

    © Fotoğraf : Twitter
    Erdoğan 'Bizi oyalamayın, yabancıya gideriz' demişti: TOBB'dan yerli otomobil sunumu
    İnşallah...Tahminim odur ki, Cenevre ya da Paris otomobil fuarında değil dünyaya tanıtımı bir teknoloji fuarında yapılacak.

    Fabrika yeri henüz net değil.

    Fabrika için yer belirlenmeye çalışılırken, bir yandan da fabrika tasarımı da yürüyor. Yerli otomobil akıllı bir otomobil olacak ve akıllı bir fabrikada üretilecek.

    Yerli otomobil konusunda öğrenebildiklerim şimdilik bunlar.

    Öğrendikçe aktarmaya devam edeceğim."

     

    Etiketler:
    S-400, F-35, bilgi, Fatih Altaylı, Yerli otomobil
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