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09:48 19 Temmuz 2019
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    Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin gibi ülkelerle iş birliği olasılığı sorulan Dönmez: Bazı görüşmeler var

    © AA /
    Türkiye
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    Doğu Akdeniz’deki arama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çin ve Rusya gibi ülkelerle işbirliği olasılığı hakkında, “Türkiye Petrolleri bazı şirketlerle görüşme yapıyor” dedi.

    Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

    Dönmez, sondaj gemisi Fatih’in Kıbrıs’ın batısında, yaklaşık 5 bin metrede arama çalışmasını sürdürdüğünü ifade ederek şöyle devam etti:

    Fatih Dönmez
    © AA / Celal Güneş
    Bakan Dönmez: Antalya açıklarında sondaja başlayan Fatih sondaj gemimize kardeş geliyor
    “İkinci gemimiz de yeni yola çıktı, lokasyona da geçtiğimiz hafta ulaştı. Birkaç gün içerisinde orada da sondaj fiilen başlamış olacak. Yavuz’un gittiği bu bölge, KKTC’nin TPAO’ya vermiş olduğu Karpaz adlı ruhsat sahası. Barbaros sismik araştırma gemimiz de öteden beri zaten yine adanın etrafında sismik çalışmalarına devam ediyor, o da adanın biraz daha güneyindeki bölgede. Oruç Reis sismik arama gemimiz Karadeniz ve Marmara’daki görevlerini tamamladıktan sonra önümüzdeki ay içerisinde bölgeye gitmiş olur. Güneyde bizim sismik yapmadığımız bazı bölgelerimiz vardı, o alanlara yönlendireceğiz.”

    4 GEMİ ÇALIŞACAK

    Türkiye’nin bölgede iki araştırma, iki de sondaj gemisi olacağını anlatan Dönmez, “İyi ki de almışız bu gemileri. Bu çalışmalara inşallah bu şekilde devam edeceğiz, kararlıyız. Zaten gerek Silahlı Kuvvetlerimizin gerekli unsurları, gerekse Dışişleri Bakanlığımız gerekli birimleriyle de Bakanlığımız sürekli koordinasyon ve iletişim içerisinde” diye konuştu.

    'YOK SAYAMAZLAR'

    Kuzey Kıbrıs'ın Rumlara yaptığı ortak komite teklifine olumsuz yanıt geldiğini anımsatan Dönmez, Güney Kıbrıs'ın Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis’in yaptığı, “Türkiye ile işbirliği tüm tarafların faydasına olur” açıklamasının ise zaman kazanma amaçlı olduğunu belirterek, “İlk teklifi hem reddedip hem arkasından bu teklifi yapmasını çelişki olarak değerlendiriyorum. Bizimle bir irtibat söz konusu değil şu anda. KKTC’yi yok varsayarak böyle bir şeyi teklif etmesini doğru bulmuyoruz. Öncelikle GKRY’nin KKTC’nin ortak çalışma komitesi kurulması teklifini ciddi bir şekilde değerlendirmesi lazım. Avrupa Birliği tarafı da KKTC’nin önermiş olduğu bu teklife çok soğuk değil” dedi.

    © DHA /
    Oruç Reis Gemisi de Akdeniz'e gidiyor
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Doğu Akdeniz’de Rusya ve Çin gibi ülkelerle işbirliği olasılığının sorulması üzerine de şunları söyledi:

    “Petrol arama-üretim faaliyeti farklı, iletilmesi, taşınması farklı. Bulduktan sonra en kısa yoldan pazara ulaşması lazım. Doğu Akdeniz’deki gazların pazara en yakın, en ekonomik ulaşabileceği yer aslında Türkiye, Anadolu üzerinden ulaşabilir. Diğer ülkelerle ortak çalışma konusuna gelince, Türkiye Petrolleri bazı şirketlerle zaten görüşme yapıyor, orada belki bazı adımlar da, ortak projeler de geliştirilebilir. Ama şimdiden tabii isimleri açıklamak doğru değil, ama bazı görüşmeleri Türkiye Petrolleri’nin var.”

    'ANNAN PLANI KABUL EDİLSEYDİ BUNLAR OLMAZDI'

    Güney Kıbrıs'ın, Kıbrıs’ın tek sahibi gibi davrandığını vurgulayan Dönmez, Ada’nın yeniden birleşmesine dönük adımlarda Kuzey Kıbrıslıların hep pozitif yaklaştığını anımsatarak, “Annan Planı’nı kabul eden KKTC oldu. Rum Yönetimi reddetti. O gün o plan kabul edilmiş olsaydı, belki bugün bu tartışmaların birçoğuna şahit olmayacaktık” dedi. Güney Kıbrıs'ın Türkiye’yi denklem dışında bırakmak için adımları olduğuna dikkat çeken Dönmez, “Biraz oyalamaya dönük olduğunu düşünüyorum. KKTC’nin ortak komite kurulması teklifi, son derece pozitif bir yaklaşımdır. Öncelikle Rum Yönetimi’nin bu teklifi ciddi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz gereken desteği bu süreçte de vereceğiz” diye konuştu.

    'DOĞALGAZ BULUNDU MU?' SORUSUNA YANIT

    Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlamak için Kocaeli'nden yola çıkan Yavuz sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
    © İHA / CENK İŞVER - SELAHATTİN MURATHAN YILDIRIM
    ‘AB’nin yaptırımları, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de durduramaz'
    Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz bulduğuna yönelik Rum medyasında yer alan haberlere değinen Dönmez, “Çalışmalarımız devam ediyor. Hedef noktaya da ulaşmadığı için bugünden bir şey söylemek erken. Bulunca da zaten açıklayacağız. Onun için mi yaptılar haberi onu bilmiyorum doğrusu, birtakım tahminlerim var, ama burada söylemek doğru değil. Fakat henüz daha işlemlerimiz devam ediyor, belki bir üç-dört haftalık daha işimiz var Fatih gemisinin... (AB yaptırımları sonrası) böyle bir provokasyon da kokuyor olabilir, bize de biraz öyle geldi” dedi.

    Güney Kıbrıs'ın arama gemisi personeline yönelik karar çıkartmasının herhangi bir aksaklığa neden olmadığını vurgulayan Dönmez, “Şu anda yakın vadede bu anlamda bir tehdit yok, arkadaşlarda bir yılgınlık da yok” dedi. Yapılanların Türkiye’yi yıldırma amaçlı olduğunu ifade eden Dönmez, münhasır ekonomik bölge ilanı yetkisinin ise Dışişleri Bakanlığı’nda olduğunu anımsatarak, “Bunlarla hem bizim Bakanlığımızın uzmanları, hem de Milli Savunma Bakanlığımızın uzmanları bir aya gelip bu konuyu değerlendiriyorlar, çalışmalar henüz neticelenmedi. Sonrasında tabi şüphemiz hükümette ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde de bu değerlendirilecek ve ona göre de bir yol haritası belirlenecektir” ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Görüşme, Türkiye, Çin, Rusya, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Doğalgaz, Fatih sondaj gemisi
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