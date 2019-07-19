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11:20 19 Temmuz 2019
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    Erhan Çelik'ten gözaltı iddiasına tepki

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    Rus Büyükelçi Karlov'a suikast (154)
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    Eski sunucu Erhan Çelik, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un vurulma görüntülerinin TRT'de yayınlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı olduğu iddialarını yalanladı. Çelik, "İstanbul'da evimdeyim. Bırakın operasyonu ifadeye çağıran bile olmadı" dedi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin görüntülerin TRT 1 Ana Haber Bülteni’nde yayımlanması nedeniyle yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. 

    TRT Binası
    © AA /
    TRT çalışanlarına 'Karlov cinayeti' operasyonu
    Cumhuriyet’ten Alican Uludağ‘ın haberine göre Karlov suikastına ilişkin soruşturmada 11’i tutuklu 28 sanık hakkında dava açıldı. Savcı Adem Akıncı tarafından hazırlanan iddianamede, Karlov’un vurulma anına ilişkin görüntülerin TRT 1 Ana Haber Bülteni’nde yayımlamasının 'üzerinde durulması gerektiği' vurgulanmıştı.

    TRT'nin ilk kez böyle bir sergi etkinliğini 3G cihazıyla takip etmesinin şüpheli olduğu belirtilen iddianamede, "Mevlüt Mert Altıntaş’a talimat veren FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ve bu örgütü yöneten, barındıran, kollayan dış güçlerin eylemin herkes tarafından bilinebilir olmasını ve mümkün olduğu kadar geniş çevrelere yayılmasını istedikleri ve sayın Büyükelçi Andrey Karlov’un özellikle kameralar önünde hayatını kaybetmesini planlandıkları belirlenmiştir" denilmişti. Bu kapsamda TRT dosyası ayrılmıştı.

    7 TRT ÇALIŞANI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

    Andrey Karlov
    Sputnik
    Karlov suikasti soruşturması kapsamında eski TRT yapımcısı tutuklandı
    Savcı Akıncı, görüntülerin yayımlanması nedeniyle TRT çalışanları hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında çarşamba günü harekete geçti. 7 TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Örgüt üyeliğiyle suçlanan TRT haber koordinatörü, muhabir, kameraman ve görüntüleri montajlayarak yayına hazır hale getiren montajcıların da aralarında bulunduğu 6 kişi, önceki gün gözaltına alındı.

    Habere göre, gözaltı listesinde o dönemde TRT 1 Ana Haber Bülteni’ni sunan Erhan Çelik’in de bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında Çelik’in İstanbul’daki evine gidildi. Polis ekipleri, Çelik’e evde ulaşamadıkları şeklinde tutanak tutarak evden ayrıldı. Çelik’in daha sonra ifadeye tekrar çağrılacağı bildirildi.

    Karlov soruşturma dosyası kapsamında daha önce de 4 şüphelinin ifadesinin alındığı, dosyada toplam şüphelinin 15 kişi olduğu belirtildi.

    ÇELİK: BIRAKIN OPERASYONU İFADEYE ÇAĞIRAN BİLE OLMADI

    Söz konusu iddialara sosyal medya hesabından tepki gösteren Erhan Çelik ise şu ifadeleri kullandı:

    "'FETÖ soruşturmaları nasıl sulandırılıyor?' sorusuna güzel bir örnek bu. İstanbul’da evimdeyim. Bırakın operasyonu ifadeye çağıran bile olmadı. Olayı duyan avukatım üç kez adliyeye gitse de ifademe gerek duyulmadı, bugüne kadar çağıran olmadı.

    ​Yok sansasyonel bir şey yapayım düşüncesiyle hareket ediliyorsa yapanın elinde patlar ki aynı haberde 'polis evinde bulamadı' dedikten sonra 'önümüzdeki günlerde ifadeye çağırabilir' diye yazmasından da anlaşılacağı üzere büyük bir saçmalama söz konusu.

    Diğer yandan söz konusu olayda ne direk habere karar veren ne kamera gönderen ne 3G cihazı ile görüntü geçen yada bunların talimatını veren bendim. TRT’de böyle bir yetkim hiç olmadı. Bu, rahatlıkla TRT yönetimini de sorulabilir.

    ​Ankara’da gerçekleşen olay benim İstanbul’da bulunduğum ve haberi Harbiye stüdyosunda sunduğum bir günde saat itibariyle benim sunduğum bülten sırasında oldu. O saatte bülteni başkası sunsa bu kez o mu bunlara muhatap olacaktı? Emin değilim… Yine de avukatım bir kez daha olayı soruşturan ilgili savcılığa başvurup bilgi sahibi sıfatıyla görüşüme başvurulmasını talep edecek.

    ​Pek çoğunun FETÖ’cüleri el üstünde tuttuğu dönemde bile o vatan hainlerinin düşman bildikleri, işinden ettikleri, bilinen tüm kalemşorleriyle herkesin önünde saldırdıkları bana bu yaftayı yapıştırmaya çalışmak nafile ama FETÖ soruşturmalarının akıbeti açısından düşündürücü!

    Başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı olmak üzere konuyu herkesin dikkatine sunuyorum. @RTErdogan @abdulhamitgul"

    Konu:
    Rus Büyükelçi Karlov'a suikast (154)

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    Etiketler:
    FETÖ, Mevlüt Mert Altıntaş, Suikast, Operasyon, TRT, Andrey Karlov, Erhan Çelik
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