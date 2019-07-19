Özhaseki: Bu coğrafyada bizden başka mazlumların sesini dile getirecek bir Allah'ın kulu var mı? Sadece Erdoğan var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu ülke büyümesin, küçülsün istiyorlar. Bu coğrafyada bizden başka mazlumların sesini dile getirecek bir Allah'ın kulu var mı? Sadece Recep Tayyip Erdoğan var" ifdaelerini kullandı.

Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları ile gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya giden Mehmet Özhaseki, AK Parti teşkilatları, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve Ağrılı vatandaşlarla bir araya geldi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, belediyecilik ile ilgili ülkenin tarihindeki önemli dönemleri hatırlatarak, parti olarak başlattıkları belediyecilikle birçok şehrin çehresinin değiştiğini aktardı.

Üniversite yıllarında ülkede sağ-sol kavgalarının olduğunu, bunun şehirler arasına da yayıldığını ifade eden Özhaseki, bu kavganın ardından Türk-Kürt kavgasının başladığını söyledi.

Özhaseki, "Böyle bir ortamda bizim büyümemizi, gelişmemizi, mazlumların sesi olmamızı istemeyen fitne odaklarının da gayretleri bir türlü bitmek bilmiyor. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz, onun için güçlü olmak lazım. Yoksa bir gün gelirler devletimizi, düzenimizi bozarlar, bizi ekmeğe muhtaç ederler ve biz de yerimizden, yurdumuzdan oluruz. O yüzden bu coğrafya üzerinde oynanan oyunların karşısında hepimizin pürdikkat olması lazım" diye konuştu.

'SON 3 YILDIR EKONOMİ ÜZERİNDE OYUN OYNUYORLAR'

Özhaseki, Türkiye'nin yıllardır terör belasıyla mücadele ettiğini ve 400 milyar dolara yakın para harcadığını vurguladı.

PKK'da zamanında sözde komutanlık yapan bir kişinin uğradığı ihanet ve sonrasında itirafçı olarak söylediklerini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Diyor ki, '15 Temmuz'dan bir ay önce PKK'dan bize bir emir geldi. Hiçbir askere kurşun sıkmayacaksınız, hiçbir askere dokunmayacaksınız.' 15 Temmuz'da darbe başarısız oldu. 'Şimdi sıkabilirsiniz, devam edin' dendi. Beraber olduklarının, aynı yerden örgütlendiklerinin alameti değil mi? Bu ülke büyümesin, küçülsün istiyorlar. Bu coğrafyada bizden başka mazlumların sesini dile getirecek bir Allah'ın kulu var mı? Sadece Recep Tayyip Erdoğan var. 'DEAŞ' diye bir örgüt. Vahşi vahşi adamları toplamışlar, İslam tarihinde böyle bir örgüt yok. Bunlara karşı bir ve beraber olmamız lazım. Bunlardan birisi batıdaki bir ülkenin başına gelmiş olsaydı emin olun o ülke çökerdi. Son 3 yıldır ekonomi üzerinde oyun oynuyorlar."