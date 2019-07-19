521 bin 798 dosya mahkemeye gitmeden anlaşmayla çözümlendi

Yargıda iş yükünü hafifletmek amacıyla 2013 yılında hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması sayesinde 521 bin 798 dosyanın mahkemeye gidilmeden anlaşmayla çözümlendi. Uygulamanın başladığı günden bu yana hukuk uyuşmazlıklarda arabulucuya sevk edilen toplam 801 bin 527 dosyada yüzde 72 oranında anlaşma sağlandı.

Adalet Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, yargının iş yükünü hafifletmek ve vatandaşların sorunlarının daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması başarılı sonuçlar veriyor.

Hukuk uyuşmazlıklarında 2013 yılından bu yana arabuluculara yönlendirilen dosya sayısı 801 bin 527 olurken bu dosyaların yüzde 72’si yani 521 bin 798 dosya anlaşmayla çözüme kavuşturuldu. Çözüme kavuşturulamayıp mahkemeye yönlendirilen hukuk uyuşmazlıkları dosya sayısı ise 198 bin 760 oldu.

Bu yılın ilk ayından itibaren ihtiyari uyuşmazlıklarda arabuluculuklara gelen toplam başvuru sayısı ise 71 bin 807 oldu. Bu başvurularda yüzde 99 oranında başarı sağlanarak toplam 62 bin 606 başvuruda uzlaşma sağlandı. Uzlaşma sağlanmayarak mahkemeye sevk edilen dosya sayısı ise 676 oldu.

Adalet Bakanlığı, arabuluculuk uygulaması sayesinde vatandaşların zamandan ve dava masraflarından önemli ölçüde tasarruf ettiğini kaydederken, dünya genelinde davaların ortalama 200 gün ile 400 arasında sonuçlanırken arabuluculukta bu sürenin bazen 1 saat, bazen 1 gün bazense 1 haftada çözüme kavuşturulduğuna dikkat çekti. Uygulamanın özellikle tacirler, işçi işveren, aile ve komşular arasındaki uyuşmazlıklarda toplumsal barışa da katkı sağladığını vurgulayan Adalet Bakanlığı, diğer taraftan arabuluculuğun gelişmesinin sonucu olarak yargının iş yükünün hafiflemesiyle mahkemelerden daha kısa sürelerde karar çıkması sağlandığını bildirdi.