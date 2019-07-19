İstinaf Mahkemesi, Kışanak ile Tuncel'e verilen 29 yıl hapis cezasını bozdu

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Kışanak ile DBP Eş Genel Başkanı Tuncel'in 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından verdiği cezalar İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu.
Tuncel’in avukatları Av. Şıvan Cemil Özen ile Cemile Turhallı Balsak ve Kışanak’ın avukatları Av. Mehmet Emin Aktar, Cihan Aydın ve Mesut Beştaş mahkemenin verdiği cezayı istinaf mahkemesine taşıdı.
MAHKEME, CEZALARI BOZARAK TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERDİ
Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi Kışanak’a verilen 14 yıl hapis cezası ile Tuncel’e verilen 15 yıl hapis cezasını esası da etkileyecek şekilde usulen bozdu.
Mahkeme, Tuncel ile Kışanak’ın tahliye taleplerini red ederek tutukluluklarının devamına karar verdi.
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