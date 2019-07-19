Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza alan Zuhal Olcay'a destek: Utanıyorum

Sanatçı Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı.
Say, "Benim güzel dostum Zuhal derin bir insandır, olağanüstü yetenekli bir oyuncudur, muhalif olabilir, bir cümlesinde haklı veya haksız da olabilir; ona sahip çıkmak yerine onu böyle cezalandırmak… Utanç duydum… Utanıyorum. Benzerini 6 yıl önce yaşamıştım, şimdi beni cezalandırtan Adnan hocacılar kadın ticaretinden hapisteler, gün oluyor devran dönüyor elbet, ama bu değerlerimiz acı çekiyor zaman içinde, olan insan ruhuna oluyor. #zuhalolcayyalnızdeğildir dostlar… İnsanlar, halkımız; soruyorum; Ne kadar sürecek bu tutum?" ifadelerini kullandı.
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Benim güzel dostum Zuhal derin bir insandır, olağanüstü yetenekli bir oyuncudur, muhalif olabilir, bir cümlesinde haklı veya haksız da olabilir; ona sahip çıkmak yerine onu böyle cezalandırmak... UTANÇ DUYDUM... Utanıyorum. Benzerini 6 yıl önce yaşamıştım, şimdi beni cezalandırtan Adnan hocacılar kadın ticaretinden hapisteler, gün oluyor devran dönüyor elbet, ama bu değerlerimiz acı çekiyor zaman içinde, olan insan ruhuna oluyor. #zuhalolcayyalnızdeğildir dostlar ... . İnsanlar, halkımız; soruyorum; Ne kadar sürecek bu tutum? #fazılsay @zuhalolcay_
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