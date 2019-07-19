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15:52 19 Temmuz 2019
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    İstanbul Yerel Seçim 2019 Sonrası Ak Parti Afiş

    PİAR: Bugün seçim olsa AK Parti'nin oyu 36.7, parlamenter sistem isteyenlerin oranı yüzde 62.5

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Türkiye
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    PİAR'ın araştırmasına katılanların yüzde 62.5'i parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Araştırmaya göre, bugün seçim olsa AK Parti kararsızlar dağıtıldığında oyların yüzde 36.7'sini alabiliyor. En başarısız bakan olarak da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak görülüyor.

    PİAR'ın aboneleriyle paylaştığı araştırma 6-11 Temmuz tarihleri arasında yüz yüze mülakat yöntemiyle yapılırken, çalışmaya Türkiye genelini temsil eden 26 ilden 2460 kişi katıldı. Hata payı (+/-) yüzde 2.4 olarak belirlendi.

    AK Parti
    © REUTERS / Goran Tomasevic
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    "Türkiye'nin en önemli probleminin ne olduğu" sorusuna yüzde 26.4 ile 'Ekonomi' cevabı verilirken, 'Suriyeliler' yüzde 18 ile ikinci. 'İşsizlik’ yüzde 15.6 ile üçüncü. 'Terör’ ise geçmiş yıllara göre düşüş yaşayarak yüzde 7.7 ile altıncı sırada yer aldı.

    Diken'in aktardığı araştırma sonuçlarına göre, "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunda AK Parti kararsızlar dağıtıldığında yüzde 36.7 ile ilk sırada olurken, CHP yüzde 29.1 ile ikinci. HDP yüzde 12.2 ile üçüncü, MHP ise yüzde 10.8 ile dördüncü. İYİ Parti yüzde 9.1 ile beşinci sırada ve baraj altı gözüküyor.

    MERKEZ SAĞDA YENİ PARTİ

    Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan
    © AA / Arşiv
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    "Erken seçim yapılmalı mı?" sorusuna yüzde 55 ile ‘Hayır’ cevabı verilirken, katılımcıların yüzde 34.2’i erken seçim istiyor. AK Parti seçmeninin yüzde 75’i erken seçim istemezken, CHP seçmeninin yüzde 62.1’i istiyor. Erken seçimi en az isteyen seçmen grubu yüzde 14.2 ile MHP’de.

    Katılımcılar arasında 'Merkez sağda yeni bir parti kurulmasına ihtiyaç olduğunu’ söyleyenlerin oranı yüzde 53.9 olurken, gerek olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 30.9.

    Merkez sağda yeni bir parti kurulmasına ihtiyaç olduğunu en çok söyleyen seçmen grubu yüzde 78.9 ile CHP ve yüzde 77.1 ile HDP, en az isteyenler ise yüzde 85.1 ile Saadet Partisi (SP) seçmeni. AK Parti seçmeninin yüzde 33.1’i yeni partiye ihtiyaç olduğunu söylerken, yüzde 48.9’u gerek olmadığını düşünüyor.

    BABACAN MI DAVUTOĞLU MU?

    "Eski başbakan yardımcılarından Ali Babacan’ın kuracağı söylenen partiye oy verir misiniz?" sorusuna yüzde 73 oranında olumsuz cevap verilirken, yüzde 8.9’luk kesim kesinlikle oy vereceğini söylüyor. ‘Parti kurulunca düşünürüm’ seçeneğini tercih edenlerin oranı ise yüzde 18.1.

    © AFP 2019 /
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    Babacan’ın kuracağı partiye oy verebileceğini söyleyenlerin en büyük kısmı yüzde 30.4 ile SP seçmeniyken, ikinci sırayı yüzde 16.1 ile AK Parti seçmeni alıyor. En az oy verecek seçmen kitlesi ise yüzde 1.6 ile CHP ve HDP seçmenleri.

    "Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partiye oy verir misiniz?" sorusuna ise yüzde 87.6 oranında ‘Asla oy vermem’ cevabı çıkarken, yüzde 2.9 oranında kesinlikle oy veririm sonucu çıkıyor. Yüzde 9.5 ise parti kurulunca karar vereceğini söylüyor.

    AK Parti seçmeni Davutoğlu’na oy verme eğilimi konusunda yüzde 5.7 ile ilk sırayı alırken ikinci sırada yüzde 4.5 ile HDP seçmeni var. CHP seçmeni ise yüzde 0 ile son sırada yer alıyor.

    PARLAMENTER SİSTEME DESTEK ORANI YÜZDE 62.5

    © AA / Halil Sağırkaya
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    "Başkanlık sisteminin devamıyla ilgili bir referandum olsa neyi tercih edersiniz?" sorusuna ise yüzde 62.5 oranında ‘Parlamenter sistem gelmeli’ yanıtı verilirken, başkanlık sistemi devam etmeli diyenlerin oranı yüzde 26.

    CHP ve İYİ Parti seçmenleri başkanlık sisteminin devam etmesi için hiç destek vermezken, en çok desteği veren AK Parti’de bu oran yüzde 60.1. Cumhur ittifakı’nın diğer üyesi MHP’de ise parlamenter sistemin geri gelmesi isteği yüzde 55.2.

    Başkanlık sistemine 16 Nisan 2017 referandumunda ‘Evet’ oyu verenlerin yüzde 17.6’sı bu sistemin zararlı olduğunu düşünürken, yararlı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 59.9. Referandumda oy kullanmayanların yüzde 65’i yeni sistemin zararlı olduğunu düşünüyor.

    ERDOĞAN'A DESTEK ORANI YÜZDE 36.3

    "Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?" sorusuna yüzde 54.7 oranında ‘Hayır’ cevabı çıkarken, yüzde 36.3 ise ‘Evet’ cevabı verdi. Yüzde 9’luk bir kesim ise diğer adaylara bağlı olduğunu söyledi.

    © AA /
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    AK Parti seçmeninde Erdoğan’a destek oranı yüzde 90.5 iken, kesinlikle oy vermeyeceklerin oranı yüzde 2.5. Yüzde 7 ise diğer adaylara bağlı olduğunu belirtiyor. CHP, İYİ Parti ve HDP’den Erdoğan’a hiç destek çıkmazken, MHP’de bu oran yüzde 32.1.

    "Abdullah Öcalan’ın mektubu ile ilgili Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yorumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise AK Parti seçmeni yüzde 8.5 oranında olumlu bakarken, MHP seçmeni yüzde 2.1 oranında olumlu bakıyor. Ancak AK Parti seçmeninin yüzde 96.5’i MHP seçmeninin ise 92.3’ü bu mektup nedeniyle oy verme tercihlerinin değişmediğini ifade ediyor.

    Türkiye’de Kürt sorunu olduğunun söyleyenlerin oranı yüzde 35.8 olurken, bunun Kürt sorunu değil terör sorunu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 55.7.

    SURİYELİLERİ İSTEMEYENLERİN ORANI YÜZDE 82.3

    Suriyelilerin tamamının ülkelerine gönderilmesi gerektiğini düşünen ve bu konudaki hükümetin politikalarını yanlış bulanların oranı yüzde 82.3 olurken, ev sahipliği yapmanın insani bir görev olduğunun düşünenlerin oranı yüzde 12.1.

    Bazı belediyelerin Suriyelilerin plajlara girmelerini yasaklamasını destekleyenlerin oranı yüzde 72.5 olurken, yüzde 14’lük kesim bunu yanlış buluyor.

    EN BAŞARISIZ BAKAN ALBAYRAK

    Berat Albayrak
    © AA /
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    Türkiye’de en çok tanınan bakan yüzde 73.8 ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak olurken, onu yüzde 72.5 ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu takip ediyor.

    En az tanınan bakan yüzde 0.1 ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan. Erdoğan’dan sonraki en yetkili kişi olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın tanınma oranı yüzde 5.

    En başarılı bulunan bakan yüzde 45.2 ile Soylu’nun olduğu araştırmada onu yüzde 40.2 ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar takip ediyor. En başarısız bulunan bakan ise yüzde 88.2 ile Albayrak.

    Etiketler:
    Erken seçim, Abdullah Öcalan, Hulusi Akar, Mehmet Kasapoğlu, Ruhsar Pekcan, Suriyeliler, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Fuat Oktay, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Parlamenter sistem, Saadet Partisi, HDP, CHP, İYİ Parti, MHP, AK Parti, Türkiye, Piar Araştırma şirketi
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