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17:27 19 Temmuz 2019
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    İmamoğlu'nu ziyaret eden Karamollaoğlu: Seçimlerin yenilenmesi isabetli oldu, İstanbul halkının iradesi tecelli etti

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İstanbul'da seçimler yenilendi. Yenilenmesi isabetli oldu. İstanbul halkının iradesi tecelli etti. İmamoğlu'nun omuzlarına çok ağır bir yük yüklendi dedi.

    Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu, Şehzade Camii'nde birlikte cuma namazını kıldı. Namazın ardından Saraçhane'deki İBB binasına geçen Karamollaoğlu şeref defterini imzaladı.

    ​İkili yarım saat baş başa görüştükten sonra kameraların karşısına geçti. 

    'İMAMOĞLU'NUN OMUZLARINA ÇOK AĞIR BİR YÜK YÜKLENDİ'

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Lefteris Pitarakis
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    Karamollaoğlu'na ziyareti nedeniyle teşekkür eden İmamoğlu, "Elbette seçimlerde yarıştık ama yarışmanın ötesinde ortaya koydukları felsefe ve anlayış bence demokrasiye büyük katkı sunan ve gerçekten özellikle yakın tarihte bu seçimde eğer demokrasi kahramanları varsa, benim nezdimde birisi de Sayın Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'dur. Bu manada demokrasi adına ben şahsen kendilerine minnet duygularımı ve teşekkürlerimi sunmak isterim" dedi. 

    Karamollaoğlu da "İstanbul'da seçimler yenilendi. Yenilenmesi isabetli oldu. İstanbul halkının iradesi tecelli etti. İmamoğlu'nun omuzlarına çok ağır bir yük yüklendi. Kendisine bu konuda cenabı hakkın yardım etmesini niyaz ediyorum. Biz her konuda yeri geldiği zaman kendisine ikazlarda bulunmak yeri geldiği zaman tavsiyelerde bulunmak elbette görevimiz. Ama kendisinin seçim süresince, 2 seçim için de söylüyorum, yaklaşımı, tavrı, kucaklayıcı üslubu bu seçimlerde başarılı olmasının önemli sebeplerinden birisidir diye düşünüyorum. Ümit ediyorum ki kendisinin de ifade ettiği gibi seçimlerden sonra da aynı üslubu devam ettirir" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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