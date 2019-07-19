Pençe-2 Harekatı'nda bir asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lılarla çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti, 5'i hafif olmak üzere 6 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5'i hafif olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki operasyonların hava destekli olarak aralıksız devam ettiği bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.