Cezaevinden firar edip sahte kimlikle hırsızlık yaparken yakalandılar

Ölüdeniz Mahallesi’nde olduğu tespit edilen şüpheliler, yakalanarak sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine getirildi.
Demet Gülünay ve Cihan Gülünay ismiyle ifade veren şüphelilerin alınan parmak iziyle sahte kimlik taşıdıkları ortaya çıktı. Demet Gülünay olarak yakalanan şahsın Asrın G., Cihan Gülünay’ın da Özgür G. olduğu tespit edildi. Cezaevi firarisi olan ve hırsızlık suçlarından arandığı tespit edilen Asrın G. ve Özgür G., hırsızlık ve sahtecilik suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, firari zanlıların hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Cezaevinden firar edip sahte kimlikle hırsızlık yaparken yakalandılarhttps://t.co/kpKS0rZMH0 pic.twitter.com/SGnBneWEoA— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 19, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)