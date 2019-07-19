'Digiturk ödeme yapmadı, futbol kulüpleri ihtar çekti'

Süper Lig'de yeni sezon 16 Ağustos'ta başlıyor. 18 kulüp adına yayıncı kuruluşla görüşmeleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yürütüyor. TFF, Kulüpler Birliği ve Digiturk yöneticileri, krizin çözmek için ilk aşamada 18 Haziran ve 2 Temmuz'da toplantılar yapmıştı.
ANLAŞMAYI BOZARSA TAZMİNAT ÖDEYECEK
Bein Group, Kasım 2016'da maçların naklen yayın ihalesini, yıllık 500 milyon dolara almıştı.
Sözleşmenin detayları açıklanmadı ancak Digiturk, 2019/2020 sezonu için kulüplere 250 milyon doları cari kurdan, 250 milyon doları da 4.77 TL sabit kurdan olmak üzere minimum 2.6 milyar TL ödemek üzere anlaştı.
Yayıncı kuruluşun anlaşmadan çekilmesi halinde 265 milyon doların üzerinde tazminat ödemesi gerektiği ifade ediliyor.
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