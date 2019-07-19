Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Twitter hesabı kapalı

Son olarak Trabzon'da saldırıya uğrayan Iraklı turistlerin sınır dışı edildiğini açıklayan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi Twitter hesabının kapalı olduğu görüldü.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkılar ile fotoğraf çektiren Irak uyruklu 9 kişi ile tepki gösteren vatandaşlar arasında arbede yaşanmıştı. Jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda, Irak uyruklu 9 kişi gözaltına almıştı.

Olayın ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, “Kuzey Irak’tan gezi amacıyla, Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi’ne gelen gruptan 9 kişinin ‘Kürdistan’ yazılı atkı ile fotoğraf çektirmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma sonunda ifadeleri alınan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir” denilmişti.

© Fotoğraf : Twitter Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tweeti

Açıklamadan bir kaç saat sonra Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Twitter hesabının kapalı olduğu görüldü.