Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Twitter hesabı kapalı

Olayın ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, “Kuzey Irak’tan gezi amacıyla, Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi’ne gelen gruptan 9 kişinin ‘Kürdistan’ yazılı atkı ile fotoğraf çektirmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma sonunda ifadeleri alınan şahıslar, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir” denilmişti.
© Fotoğraf : Twitter
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tweeti
Açıklamadan bir kaç saat sonra Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Twitter hesabının kapalı olduğu görüldü.
© Fotoğraf : Twitter
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Twitter hesabını kapattı
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