Gezi Parkı davası için açılan siteye erişim engeli

Gezi Parkı eylemlerine yönelik davayla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için kurulan internet sitesine erişim engellendi.

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili dava hakkında bilgilendirme amacıyla açılan “geziyisavunuyoruz.org” sitesine erişim engeli getirildi.

Siteye girmek isteyenler, “Bu internet sitesi hakkında ANKARA 3. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ tarafından verilen 16/07/2019 tarih ve 2019/5538 D.İş sayılı karara istinaden, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır” yazısıyla karşılaştı.

İnternet sitesinden Gezi Parkı eylemleriyle ilgili fotoğraf ve videolar ile eylemlerle ilgili açılan dava hakkında bilgiler yer alıyordu.