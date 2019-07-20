Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın çizdiği yeni resmi paylaştı

Eşini ziyaret ettikten sonra haberi sosyal medyadan veren ve fotoğraf paylaşan Başak Demirtaş “Az önce ziyaretten çıktım. Bütün hukuksuzluğa ve adaletsizliğe rağmen Selahattin’i çok moralli ve iyi gördüm. Hepinize çok selamları vardı” ifadelerini kullandı. Demirtaş bu paylaşımından sonra “Bize de bir sürprizi vardı :)” diyerek, Selahattin Demirtaş’ın çizdiği yeni resmi paylaştı.

Bize de bir sürprizi vardı :) pic.twitter.com/lNpMuWYFT1 — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) July 19, 2019

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