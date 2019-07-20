Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: 30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değil

Aktaş, belediye meclisinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını isteyen üyelere “30 Ağustos,halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” dedi.
Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, twitter hesabından o anları paylaşarak, duruma tepki gösterdi.
Ağırel’in paylaşımı şöyle:
30 Ağustos günü Bursa’da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını isteyen Meclis üyelerine— Murat AĞIREL (@muratagirel) July 19, 2019
Alinur Aktaş şu şekilde cevap vermiş;
‘’30 Ağustos,halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir’’!!
Orman bayramı ve 30 Ağustos Zafer bayramını aynı kategoride değerlendirmiş! pic.twitter.com/HBijPkoERC
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