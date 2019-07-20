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11:28 20 Temmuz 2019
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    taksi

    81 ilde taksi denetimi: 1551 taksi şoförüne para cezası

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde taksilere yönelik yapılan denetimde, bin 551 araç şoförüne, kısa mesafe yolcu almamak, taksimetre kullanmamak ve açmamak, alkollü araç kullanmak, cep telefonu ile konuşmak gibi nedenlerle idari para ceza uygulandı, 165 taksi trafikten men edildi.

    81 ilde trafiğin ve halkın yoğun olduğu bölgelerde polis ekiplerince taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. 2 bin 660 noktada yapılan uygulamaya, 17 bin 438 personel katıldı. 51 dedektör köpeğin de kullanıldığı uygulamada 18 bin 640 taksi kontrol edildi.

    Kısa mesafeyi duyunca yolcuyu araçtan indirmeye çalışan taksici meslekten ihraç edildi
    © İHA / MEDENİ TOPALOĞLU
    Kısa mesafeyi duyunca yolcuyu araçtan indirmeye çalışan taksici meslekten ihraç edildi
    Denetimlerde 15 taksi şoförüne kısa mesafe yolcu almamak, 1 şoföre trafiğin yoğun olduğu saatte yolcu almamak, 4 şoföre para üstünü küsuratıyla vermemek, 12 şoföre taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talep etmek, 1 şoföre uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunmak, 9 şoföre araç içerisinde sigara içmekten Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

    Ayrıca 29 şoföre taksimetre bulundurmamak, 117 şoföre taksimetre kullanmamak, 19 şoföre araçtan çöp atmak, 107 şoföre seyir halinde cep telefonu kullanmak, 57 şoföre kırmızı ışık ihlali, 721 şoföre emniyet kemeri takmamak, 11 şoföre tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, 3 şoföre alkollü araç kullanmak, 3 araç şoföre alkol/uyuşturucu ölçümü yaptırmayı reddetmek, 442 şoföre diğer konulardan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. Toplam bin 551 taksi şoförüne para cezası uygulanan kontrollerde 165 taksi de trafikten men edildi, 1 aranan taksi tespit edildi.

    © DHA /
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    19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Taksilere yönelik yapılan yol kontrollerinde ayrıca 14 bin 4 araç denetledi, 801 araca işlem yapıldı, 9 aranan araç tespit edildi, 52 adet araç trafikten men edildi, 51 bin 600 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda 110 aranan kişi tespit edildi, 5’i narkotik madde bulundurmak ve satmak suçundan olmak üzere 32 kişi hakkında adli-idari işlem yapıldı, 19 kişi gözaltına alındı, 2’si çocuk toplam 4 kayıp şahıs bulundu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 49 adet mermi, 2 adet kesici/delici alet, 21,6 gram esrar, 0,9 gram bonzai, 1,5 gram metanfetamin, 26 gram captagon, 0,9 gram skunk ve 34 adet sentetik ecza ele geçirildi.

    Etiketler:
    Emniyet Genel Müdürlüğü, Denetim, Ceza, Para, Taksi
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