Yakınındaki isim, Çiftlik Bank kurucusu Aydın hakkında konuştu: Egosu yüksekti, işi bittiği adama saygısı da biterdi

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Cudi Cumhur, Çiftlik Bank’ın yazılımını geliştiren, sistemin teknik işleyişini kontrol eden kişiydi. ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’a yakın çalışıyordu.
“Egosu yüksekti. Bunun nedeni parayı sonradan görmüş olmanın etkisi de olabilir. Kimseyi kendiyle eş veya kendine denk görmezdi. Hep tepeden bakardı. Sadece benim için değil, herkes için bu tavrı geçerliydi. Kendine lâzım olduğunu, faydalı olacağını düşündüğü personeline çok yakın davranırdı. Jargonunu yumuşatarak etki alanına alırdı. Herhangi bir insani kaygı da gütmezdi. İşi bittiği adama saygısı da biterdi, acımazdı. Şiddet eğilimi vardı. Çiftlikbank olayından insanların bir ders aldığını ve farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. Ama çift taraflı bir etki oldu. Mehmet Aydın’a özenen çok kimse var. Eleştiren kadar, mizahen de olsa öven ve takdir eden var. Mahkûmlar arasında Mehmet Aydın bir fenomen. Cezaevine girse orada çok daha meşhur olacağına eminim.”
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)