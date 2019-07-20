Yakınındaki isim, Çiftlik Bank kurucusu Aydın hakkında konuştu: Egosu yüksekti, işi bittiği adama saygısı da biterdi

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan 6 kişiden biri olan ve 15 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen 30 yaşındaki Cudi Cumhur, Mehmet Aydın hakkındaki detaylara dair konuştu. Cumhur, ‘Tosuncuk’ diye anılan Aydın için “Yüksek egosu vardı. İşi bittiği adama saygısı da biter, acımazdı” dedi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Cudi Cumhur, Çiftlik Bank’ın yazılımını geliştiren, sistemin teknik işleyişini kontrol eden kişiydi. ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’a yakın çalışıyordu.

Maltepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki yaklaşık 15 aylık tutukluluğun ardından 4 Temmuz’da diğer tutuklu sanıklarla birlikte tahliye edildi. Cudi Cumhur, Mehmet Aydın’la ilgili detayları şöyle anlattı:

“Egosu yüksekti. Bunun nedeni parayı sonradan görmüş olmanın etkisi de olabilir. Kimseyi kendiyle eş veya kendine denk görmezdi. Hep tepeden bakardı. Sadece benim için değil, herkes için bu tavrı geçerliydi. Kendine lâzım olduğunu, faydalı olacağını düşündüğü personeline çok yakın davranırdı. Jargonunu yumuşatarak etki alanına alırdı. Herhangi bir insani kaygı da gütmezdi. İşi bittiği adama saygısı da biterdi, acımazdı. Şiddet eğilimi vardı. Çiftlikbank olayından insanların bir ders aldığını ve farkındalık oluştuğunu düşünüyorum. Ama çift taraflı bir etki oldu. Mehmet Aydın’a özenen çok kimse var. Eleştiren kadar, mizahen de olsa öven ve takdir eden var. Mahkûmlar arasında Mehmet Aydın bir fenomen. Cezaevine girse orada çok daha meşhur olacağına eminim.”