Bahçeli'den yaptırım tepkisi: AB ile yol ayrımına gelindi

Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye yaptırım kararı almasını eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “AB ile yol ayrımına gelinmiştir, yaptırımlarını alsınlar da külah diye başlarına geçirsinler” dedi.

Karabük'te konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AB'nin Doğu Akdeniz'de ne işi var?" diye sordu ve "Şımarık ve şuursuz Rumların yasadışı faaliyetlerini sahiplenen ABD ve Avrupa’nın Türkiye’ye engel olmaya çalışmaları kabullenilemez" ifadelerini kullandı.

Sondaj faaliyetlerinin Türkiye’nin yasal hakkı olduğunu belirten Bahçeli, bunun engellenmesini 'diplomatik alçaklık ve Türk düşmanlığı' diye niteledi.

Bahçeli, “Türkiye için Doğu Akdeniz egemenlik konusudur. AB’nin bu gerçekleri bilmemesi imkansızdır buna rağmen yaptırım kararı alması yanlıştır. Doğu Akdeniz’de tek taraflı karar almak yanlıştır. AB'nin yaptırım kararı haksız ve hükümsüzdür. Yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler. Avrupa Birliği ile yol ayrımına gelinmiştir" dedi.

'HÜKÜMET SİSTEMİNDEN DÖNÜŞ YOK'

MHP Lideri, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de değindi.

Bahçeli, "Hükümet Sistemi Cumhurun bizzat kendi iradesi ile değişmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi milletin başarısıdır. Yeni hükümet sisteminden dönüş yoktur.​ Cumhur ittifakı hem tarihe hem geleceğe karşı mesuldür" diye konuştu.

Bahçeli, şöyle devam etti; "Tük milleti demokratik üssünü bir kez daha kanıtlamıştır. 16 Nisan Halk oylamasıyla çatısı örülen, 24 Haziran seçimleriyle derinlik kazanan Cumhur İttifakı muhasır odaklara sur örmüştür.(...) Türkiye bütün meselelerini, talep ve eksiklikleri yeni sistemin sunduğu imkânlar içinde tamamlayacaktır. çelişkiler çalışmakta, uyum sorunları giderilmektedir. çok şükür aşı tutmuştur."