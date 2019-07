Emniyet Genel Müdürlüğünde devir teslim

Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim törenine genel müdür yardımcıları ile daire başkanları katıldı.

Uzunkaya, buradaki konuşmasında Aktaş'a yeni görevinde başarılar dileyerek bu tür görevlerin bayrak teslimi gibi elden ele devam eden bir hizmet yarışı olduğunu ve yeni genel müdürün bu bayrağı aynı heyecanla taşıyacağını belirtti.

Emniyet teşkilatı içerisinde 20 yıl sonra kendi içinden atanmış ilk genel müdür olduğunu hatırlatan Uzunkaya, bir yıl boyunca teşkilatın başında bulunduğu için kendisini çok şanslı ve gururlu bir emniyet mensubu olarak gördüğünü söyledi.

Uzunkaya, emniyet teşkilatının bugüne kadar sürdürdüğü başarılı çalışmaları aynı şekilde devam ettireceğini dile getirdi.

Mesleğe yaklaşık 40 yıl önce başladığını ifade eden Uzunkaya, şunları kaydetti:

- Bir yıl önce göreve başlarken yine değerli basın mensuplarının huzurunda ifade ettiğim, devir teslim töreninde belirttiğim şekliyle, mesleğimiz gereği doğrudan halkla ve güvenlikle ilgili hizmet ifa ediyor olmamız nedeniyle, mutlaka hukukun içerisinde, yasalara bağlı, adil, tarafsız bir görev anlayışını kendisine ilke edinen bir teşkilatın mensupları ve yöneticileriyiz.

- Dolayısıyla meslek hayatım boyunca ve genel müdürlüğüm süresince hukuktan ayrılmamaya, yasaların çizdiği sınırların dışına çıkmamaya, adaletli ve hakkaniyetli davranmaya hem kendimi hem tüm yönetici arkadaşlarımın mecbur hissedeceği bir anlayışı hayata geçirme noktasında oldukça ilkeli davrandık. Ve bu anlamda gerek insan hakları ihlalleri olsun gerek emniyet teşkilatımıza atfedilebilecek suçlamalar itibarıyla olsun son derece olumlu ve başarılı bir süreci geçirmiş olduk.

Şırnak Valisiyken Emniyet Genel Müdürü görevine atanan Mehmet Aktaş ise emniyet teşkilatının 300 bini aşkın personeliyle gece gündüz demeden, günün her saatinde, her anında insanların can ve mal güvenliği, huzuru ve esenliği için canla başla mücadele eden, Türkiye'nin göz bebeği kuruluşlardan biri olduğunu belirterek, bu kuruluşa genel müdür olarak atanmış olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Aktaş, şunları söyledi: "Bu vesileyle sayın Cumhurbaşkanımıza bu çok hassas ve önemli görevi şahsıma tevdi ettikleri için de şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu görevi hakkıyla yerine getirmek için sayın İçişleri Bakanımızın riyasetinde, onun emir ve talimatları doğrultusunda, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan bütün arkadaşlarımızın el birliğiyle, desteğiyle inşallah bu görevi en iyi şekilde yapmanın mücadelesi içinde olacağız."

Celal Uzunkaya'ya da vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Aktaş, "Sayın genel müdürümüze koca bir ömrünü, kırk küsur yılını bu teşkilat içerisinde geçirmiş ve teşkilatımızın her kademesinde başarıyla görev yapmış ve büyük başarılara imza atmış olmasından dolayı hem şahsım adına hem de bütün polis teşkilatı adına yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Aktaş, Uzunkaya'ya hediye ve plaket takdim etti.