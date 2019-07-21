Roma dönemine ait Antik Tiyatro'ya 'prefabrik tuvalet' yapıldı

Antalya Side'de Roma dönemine ait antik tiyatronun içine çocuk bakım ve mescit ile tuvalet olmak üzere ahşap kaplama 2 prefabrik yapı yerleştirildi. Tuvaletin atık su gider borusu ise tarihi eserler üzerinden yaklaşık 60 metre uzatılarak kanalizasyon hattına bağlandı.
Side'de, Roma dönemine ait olduğu düşünülen ve büyük kısmı ayakta olan antik tiyatroya, Müze Uygulamaları Daire Başkanlığı'nın birimi Örenyerleri Şube Müdürlüğü'nce koordine edilen uygulama ile ahşap kaplama iki prefabrik konteyner yerleştirilmesi ve atık gider boru hattı döşenmesi, 'çirkin görüntü oluşturduğu' ve 'kanuna aykırılığı' gerekçesiyle tartışma yarattı.
Biri çocuk bakım ve mescit ünitesi, diğeri de tuvalet olarak kullanılan iki ahşap kaplama prefabrik yapı ve tamamı dışarıda olan 60 metrelik atık gider boru hattıyla ilgili uygulama, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 23 Mayıs tarihli toplantısında 'olumlu' kararı sonrasında yaklaşık 20 gün önce yapıldı.
DHA'nın aktardığı habere göre, 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı'nda yer alan Side Antik Tiyatrosu girişinde bebek bakım odası, mescit ve tuvalet olarak kullanılmak üzere iki prefabrik yapıya ilişkin projenin uygun olduğuna dair karar sonrasında, iki konteyner yapı ve atık gider boru hattı, antik tiyatronun ziyaretçi girişinin sağ tarafında, antik tiyatro duvarlarının hemen yanında ve tarihi eserler içine yerleştirildi. Atık gider boru hattı, ASAT'ın yol üzerindeki kanalizasyon hattına kadar uzatıldı.
Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat Sen) Antalya Şube Başkanı Seyfi Turan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre SİT alanlarına çivi bile çakılmaması gerektiğine işaret ederek, “O tarihi dokunun bozulmaması gerekiyor. Ama bugün Side Antik Tiyatro'da görünen şeyler tamamen yasaya aykırı. 2863 sayılı kanunun 9'uncu maddesinde, 'Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında, her çeşit inşai ve fiziki müdahalede bulunmak, bunları yeniden kullanıma açmak veya kullanımlarını değiştirmek yasaktır. Onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, kazı veya benzeri işler inşai ve fiziki müdahale sayılır' deniliyor. Tamamen yasaklanan bir işi oraya yapmışlar" diye konuştu.
Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu buna karar vermişse bile koruma kurullarının verdiği her kararın doğru olamayacağını belirten Turan, “Neden böyle bir karar aldıklarını bilmiyorum. Arkadaşları da zan altında bırakmak istemiyoruz ama eminim bu kararlarından vazgeçip daha doğru bir karar vermeleri gerekiyor. Halkın göz zevkini bozmayacak şekilde, ortadan geçen hortumlar, borular kaldırılarak alan dışına herhangi bir yere yapılabilir. Zaten şehir merkezinde ihtiyaçların karşılanabileceği birçok alan var. Ya da daha uygun bir yeri belediye tahsis edebilir. Oralara taşınması o görüntünün yeniden düzenlenmesi ve eski haline getirilmesi talebimiz" dedi.
Ne olduğu anlaşılmayan çirkin bir görüntü olduğunu aktaran Turan, "Boru, tarihi eserlerin üzerinden geçiyor. Orası turistlerin de yoğun kullandığı geçiş yolu. Karşı durduğumuz taraflardan biri de o çirkinliğin görünmemesi. Resmi Gazetede yayımlanan kanunda da 'kesinlikle bozulmaması' diyor. Burada baktığımızda hem tarihi eserde görüntü kirliliği yaşanmış, hem de kanuna aykırı bir uygulama yapılmış. Bunların kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
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