Türk Hava Kurumu'ndan eski yöneticiler için suç duyurusu

THK'nın yazılı açıklamasında, başkanlık tarafından geçmiş dönemde görev alan bazı Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Mütevelli Kurulu üyeleri ve Merkez Denetleme Kurulu üyeleri hakkında 'ihaleye fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, rüşvet, sahte belge düzenleme ve haksız mal edinme' gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği belirtildi.
Mahkemeye taşınan bir diğer dosyaya göre ise şirket envanterinde kayıtlı 4 helikopterin "ITC- AEROSPACE isimli Japon firmasına sat-kirala yöntemiyle satılması sırasında sözleşme uyarınca ve 31 Temmuz 2015'te kesilen faturada satış bedelinin 19 milyon 736 bin 360 dolar olarak yer aldığı" aktarılan açıklamada, Japon firmasının kira teminatı ve ilk kira bedeli düşüldüğünde kuruma 18 milyon 890 bin 920 dolar ödemesi gerekirken, 2 milyon 697 bin 598 dolar eksik ödeme yaptığının saptandığı belirtildi.
'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE HAKSIZ MAL EDİNME SUÇLARINI İŞLEDİLER'
Söz konusu nedenle 2 milyon 697 bin 598 dolar eksik satış bedelini tahsil ederek, kurum aleyhine ve muhatap firma lehine haksız mal edinilmesinin sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu suretle güveni kötüye kullanma ve haksız mal edinme suçlarını işledikleri iddiasıyla bir önceki dönem THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan ile bir Yönetim Kurulu üyesi ve eski Genel Müdür hakkında suç duyurusunda bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.
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