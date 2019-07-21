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15:49 21 Temmuz 2019
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    Türk Hava Kurumu'ndan eski yöneticiler için suç duyurusu

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı'nca, kurumun eski yöneticileri hakkında 'ihaleye fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, rüşvet, sahte belge düzenleme ve haksız mal edinme' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

    THK'nın yazılı açıklamasında, başkanlık tarafından geçmiş dönemde görev alan bazı Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Mütevelli Kurulu üyeleri ve Merkez Denetleme Kurulu üyeleri hakkında 'ihaleye fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, rüşvet, sahte belge düzenleme ve haksız mal edinme' gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği belirtildi.

    © DHA /
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    Açıklamada, söz konusu kişiler hakkında 'danışmanlık ve bağış adı altında şahıslara para aktarılması, hiçbir işlem yapılmadığı halde hangar kiralanması ve ödeme yapılması, kurum bütçesinden turistik amaçlı seyahat düzenlenmesi, demirbaşların usulsüz şekilde satılması, uçak fabrikasının para kazanmamasına rağmen ekstra primler ödenmesi' dolayısıyla suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

    Mahkemeye taşınan bir diğer dosyaya göre ise şirket envanterinde kayıtlı 4 helikopterin "ITC- AEROSPACE isimli Japon firmasına sat-kirala yöntemiyle satılması sırasında sözleşme uyarınca ve 31 Temmuz 2015'te kesilen faturada satış bedelinin 19 milyon 736 bin 360 dolar olarak yer aldığı" aktarılan açıklamada, Japon firmasının kira teminatı ve ilk kira bedeli düşüldüğünde kuruma 18 milyon 890 bin 920 dolar ödemesi gerekirken, 2 milyon 697 bin 598 dolar eksik ödeme yaptığının saptandığı belirtildi.

    'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE HAKSIZ MAL EDİNME SUÇLARINI İŞLEDİLER'

    THK Başkanı Vacit Öktem
    © AA /
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    THK'nın geçmişe dönük yapılan incelemelerinde, dönemin THK Başkanı ve Gökçen Havacılık Taşımacılık Eğitim ve Petrol Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Atılgan ile bir Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Genel Müdürün kalan satış bedelini talep etmediklerinin belirlendiğine işaret edilen açıklamada, karşı şirket yetkililerinin beyanlarına göre, hak ve yetkileri olmadığı halde bu tutarı kurum aleyhine şirket lehine indirim konusu yaptıklarının anlaşıldığı vurgulandı.

    Söz konusu nedenle 2 milyon 697 bin 598 dolar eksik satış bedelini tahsil ederek, kurum aleyhine ve muhatap firma lehine haksız mal edinilmesinin sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu suretle güveni kötüye kullanma ve haksız mal edinme suçlarını işledikleri iddiasıyla bir önceki dönem THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan ile bir Yönetim Kurulu üyesi ve eski Genel Müdür hakkında suç duyurusunda bulunuldu" ifadeleri kullanıldı.

    Etiketler:
    Kürşat Atılgan, Suç duyurusu, THK
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