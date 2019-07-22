Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 45 kişi hastaneye kaldırıldı

Yedikleri dönerden zehirlendikleri ileri sürülen 45 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Hastaneye müracaat eden vatandaşların, sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amacıyla müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi tedavi altına alındı.
Yedikleri dönerden zehirlendikleri ileri sürülen 45 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Hastaneye müracaat eden vatandaşların, sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amacıyla müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
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