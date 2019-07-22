Tekirdağ’da 45 kişi dönerden zehirlendi

Başta Tekirdağ Devlet Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere başvuranlar, bir süre müşahede altında tutulup, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Tekirdağ’da 45 kişi yedikleri dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Başta Tekirdağ Devlet Hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere başvuranlar, bir süre müşahede altında tutulup, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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