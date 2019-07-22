TAVAK'ın AB araştırmasından: Katılımcıların yüzde 38.2'si 'Türkiye'yi Almanya engelliyor' dedi

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK) araştırmasına göre, Türk halkının Avrupa Birliği'ne (AB) olan inancında belirli bir iniş var, ancak her 3 kişiden 1'i üyeliğe inanıyor. Araştırmada, Türkiye'nin AB yolunu hangi ülkeler kesiyor sorusuna, katılımcıların yüzde 38.2'si son üç yılda olduğu gibi Almanya yanıtını verdi.

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK) tarafından 2011'de yapılan ilk araştırmada, Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne tam üye olacağına inananların oranı yüzde 46'ydı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Kayseri, Artvin, Bursa ve Antalya'da bin 86 kişiyle yapılan ankete göre; Türkiye'nin AB yolunu hangi ülkeler kesiyor sorusuna, katılımcıların yüzde 38.2'si son üç yılda olduğu gibi Almanya yanıtını verdi. Fransa diyenlerin oranı ise yüzde 21.1 oldu.

YÜZDE 57'Sİ OLUMSUZ

Milliyet gazetesinde detaylarına yer verilen araştırmadaki cevaplara göre, Türk halkının yüzde 57.7'si Türkiye'nin tam üyeliğinin gerçekleşmeyeceğini düşünüyor. "Avrupa Birliği konusunda hükümetin çalışmalarını yeterli görüyor musunuz?" sorusuna yüzde 60.5 oranında 'hayır' yanıtı verirken, katılımcıların yüzde 18.2'si hükümetin elinden gelen çabayı gösterdiğini belirtti.

'EKONOMİK İHTİYAÇ VAR'

"AB'nin Türkiye'ye sağlayacağı katkılar neler olabilir?" sorusunda katılımcıların yüzde 48.4'ü "Hiçbir katkısı olmaz" derken, yüzde 22.1'i "Serbest dolaşıma yarar sağlar" yanıtını verdi. Yine katılımcıların yüzde 22.4'ü "AB bütçesinden yararlanma" görüşünü ön plana çıkardı. "Türkiye'nin ekonomik olarak Avrupa Birliği'ne ihtiyacı var mı?" sorusuna bu yıl ilk defa yüzde 64.4'lik kesim, "Ekonomik sorunlar nedeniyle Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı var" yanıtını verirken, yüzde 26.9'u Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı olmadığını belirtti.

TAVAK Başkanı Faruk Şen, AB'nin Türkiye'nin gündeminde önemli bir sırayı işgal etmeye devam ettiğini belirtirken, "AB Parlamentosu'nun yenilenmesi, AB Komisyonu'ndaki yeni yapı Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılda AB ile ilişkilerini büyük ölçüde etkileyecektir. Türkiye için AB vazgeçilmez bir partnerdir" dedi.