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11:05 22 Temmuz 2019
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    Uzungöl'deki gerginliğe neden olan Avcı: Dayanamadım gittim aldım elinden paçavrayı

    © İHA /
    Türkiye
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    Uzungöl'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin renklerini taşıyan atkıyla fotoğraf çektirmek isteyen Iraklı turistlerin elindeki atkıyı PKK bayrağı zannederek tepki gösteren ve 'mavi tişörtlü' olarak tanınan şahsın adının Sedat Avcı olduğu öğrenildi. Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kendini savundu.

    Turistik amaçlı Uzungöl'e gelen Kuzey Iraklı kafilenin içerisinde bulunan bir kişinin göl kenarında açarak fotoğraf çektirmek istediği atkının PKK bayrağı sanılmasının ardından başlayan olayların tartışılan ismi, sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaştığı videoyla açıklama yaptı.

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    Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden olduğunu söyleyen Sedat Avcı, Türk bayrağını arkasına alarak çektiği ve aynı anda YouTube, Twitter ve facebook’ta paylaştığı videoda olay günü yaşananları anlattı ve kendini savundu.

    Avcı, "Hakkımda asılsız, yalan, iftira ve tehdit yazıldı çizildi. Hatta meclise kadar götürdüler bu işi" diyerek olayın nasıl geliştiğini anlattı. 

    Uzungöl’e bir tur firmasının 7 günlük programıyla gittiklerini söyleyen Avcı, "Eşimin Uzungöl’de bir resmini çekmek istedim. Resim çekecekken bir bayan el arabasıyla bir çocuk getirdi. Başka bir bayan geldi. Oraya bir paçavra asmaya çalıştı. Ben de eşimi, o paçavrada olmasını istemediğim için oradan aldım, ‘resmini çekmem’ dedim. Gergindim, sinirliydim, titriyordum. Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle bir şeyle karşılaştığım için titriyordum" dedi.

    Sakinleşmek için 20-25 dakika dolaştığını ve tekrar aynı yere döndüğünü aktaran Avcı, "Aynı yere döndüğümde, o ‘beyaz turist’ denen, bence provokatör kendisi, elinde Kuzey Irak Kürdistan Yönetimi’nin bayrağı dediğiniz bayrak değil; PKK’nın, hani sarı-kırmızı oluyor da, içinde Kürdistan yazıyor ya, işte o paçavrasını açarak resim çektiriyordu. Artık dayanamadım. Koştum, gittim elindeki o paçavrayı aldım elinden" diye konuştu.

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    Kendisinin Iraklı grupla konuşurken eşinin de o anları olayı saptırmasınlar diye kayda aldığını belirten Avcı, "Turist dediğiniz insanlar, ‘No camera!’, ‘Çekme!’ diyerekten eşime müdahale etmeye çalışıyor, elindeki kamerayı kapattırmaya çalışıyordular. Turiste saldırıyorsam işte kayıt. Niçin kapattırmaya çalışıyorsun o zaman? Art niyetin yoksa, provokasyon etmek istemiyorsan, Türkiye’yi karıştırmak istemiyorsan niçin bunu yapıyorsun?” sözleriyle Iraklı turistlerle aralarında yaşanan diyalogu anlattı. 

    Avcı, konuşmasının devamında kendini şu sözlerle savundu:

    "Ben, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyen, şu bayrak altında yaşamayı kabul eden herkesle kardeşim. Onlar benim öz kardeşim. Ama bu bayrak altında değil de başka paçavralar altında yaşamak istiyorsa, benim Erzincan’ımı, benim vatanımın herhangi bir karışını o pislik paçavranın altında işgal etmek istiyorsa müsaade etmem. Gücüm yettiğince, yapabildiğimce bırakmam. Gitsinler istedikleri başka yere. Vatanımı, bu kutsal vatanı hiç kimse parçalayamaz, bölemez. Kardeşiz biz. Ama bayrağıma, vatanıma, milletime saygı gösterecek."

    Etiketler:
    PKK, IKBY, Uzungöl, Sedat Avcı, Trabzon
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