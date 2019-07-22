Uzungöl'deki gerginliğe neden olan Avcı: Dayanamadım gittim aldım elinden paçavrayı

Turistik amaçlı Uzungöl'e gelen Kuzey Iraklı kafilenin içerisinde bulunan bir kişinin göl kenarında açarak fotoğraf çektirmek istediği atkının PKK bayrağı sanılmasının ardından başlayan olayların tartışılan ismi, sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaştığı videoyla açıklama yaptı.
Avcı, "Hakkımda asılsız, yalan, iftira ve tehdit yazıldı çizildi. Hatta meclise kadar götürdüler bu işi" diyerek olayın nasıl geliştiğini anlattı.
Uzungöl’e bir tur firmasının 7 günlük programıyla gittiklerini söyleyen Avcı, "Eşimin Uzungöl’de bir resmini çekmek istedim. Resim çekecekken bir bayan el arabasıyla bir çocuk getirdi. Başka bir bayan geldi. Oraya bir paçavra asmaya çalıştı. Ben de eşimi, o paçavrada olmasını istemediğim için oradan aldım, ‘resmini çekmem’ dedim. Gergindim, sinirliydim, titriyordum. Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle bir şeyle karşılaştığım için titriyordum" dedi.
Sakinleşmek için 20-25 dakika dolaştığını ve tekrar aynı yere döndüğünü aktaran Avcı, "Aynı yere döndüğümde, o ‘beyaz turist’ denen, bence provokatör kendisi, elinde Kuzey Irak Kürdistan Yönetimi’nin bayrağı dediğiniz bayrak değil; PKK’nın, hani sarı-kırmızı oluyor da, içinde Kürdistan yazıyor ya, işte o paçavrasını açarak resim çektiriyordu. Artık dayanamadım. Koştum, gittim elindeki o paçavrayı aldım elinden" diye konuştu.
'ONLAR BENİM ÖZ KARDEŞİM'
Avcı, konuşmasının devamında kendini şu sözlerle savundu:
"Ben, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyen, şu bayrak altında yaşamayı kabul eden herkesle kardeşim. Onlar benim öz kardeşim. Ama bu bayrak altında değil de başka paçavralar altında yaşamak istiyorsa, benim Erzincan’ımı, benim vatanımın herhangi bir karışını o pislik paçavranın altında işgal etmek istiyorsa müsaade etmem. Gücüm yettiğince, yapabildiğimce bırakmam. Gitsinler istedikleri başka yere. Vatanımı, bu kutsal vatanı hiç kimse parçalayamaz, bölemez. Kardeşiz biz. Ama bayrağıma, vatanıma, milletime saygı gösterecek."
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