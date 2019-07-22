Çavuşoğlu: S-400'ler 2020 başında aktif hale getirilecek

TGRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sevkiyatı devam eden S-400 hava savunma sisteminin 'barışı korumak için alınan bir sistem' olduğunu söyledi.
ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması halinde Türkiye'nin nasıl cevap vereceği sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, "ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız. Bizim de ABD'ye verecek cevaplarımız olacaktır" dedi.
Çavuşoğlu, F-35'lerin verilmemesi halinde "Türkiye’nin kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidereceğini" söyledi.
🔴 #Canlı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TGRT Haber'de soruları cevaplıyor @tbatuhanyasar @MevlutCavusoglu @TC_Disislerihttps://t.co/JapvHZ9J6X— TGRT Haber (@tgrthabertv) July 22, 2019
'ABD HENÜZ TEKLİFİMİZE YANAŞMADI'
- S-400 sistemi sürekli açık olacak ki, herhangi bir tehlike olduğunda tespit edecek, açık olmazsa tehdit geldiğini nereden anlayacaksınız.
- (S-400 ile ilgili ortak teknik heyet) ABD henüz teklifimize yanaşmadı.
'F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMADIK'
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(ABD'nin F-35 kararı) F-35 programından çıkarılmadık. Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin bu projeden çıkarılmasına karşılar. Trump verdiği sözü tutmak için uğraşıyor. Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan gidermeye çalışır.© REUTERS / U.S. Navy
- ABD bize yönelik hasmane tutum sergilerse gizlimiz saklımız yok, karşı adımlar atarız. Bizim de ABD'ye verecek cevaplarımız olacaktır.
- 'Biz Patriot'ı satamadığımız için Türkiye S-400 alıyor' diyen bir yönetim, F-35 vermedikleri zaman başka seçenekleri değerlendirdiğimizde de bir şey diyemez.
'TÜRKİYE'NİN NATO'DAN ÇIKARILMASI MÜMKÜN DEĞİL'
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Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması mümkün değil. Eksen kayması tartışmalarına ben gülüyorum. Türkiye'nin tek boyutlu bir politika mı izlemesi gerekiyor?© AFP 2019 / ARIS OIKONOMOU
- Dış politikada yeni açılımlar olacak.
- AB'nin kapısında bekleyecek ülke değiliz. Geri kabul anlaşmasını askıya aldık.
- Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları devam ediyor, henüz açıklanacak bir düzeyde değil.
'MÜNBİÇ YOL HARİTASIYLA İLGİLİ SOMUT ADIM YOK'
- ABD'den Münbiç yol haritasıyla ilgili somut adım yok. Bu hafta artık güvenli bölgenin oluşturulması konusu konuşulacak.
- (İdlib'deki saldırılar) Rejimin saldırılarını durdurma sorumluluğu komşumuz Rusya'nındır.
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