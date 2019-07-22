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14:11 22 Temmuz 2019
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    boşanma davası

    Eski eşten '21 yıllık evliliğimizi yok sayın' davası

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İki çocuğunun annesinden boşanan adam, 5 yıl sonra evliliğin iptali için dava açtı. Eski eşinin akıl hastası olduğunu öne sürerek "Geçmişimizi silin" dedi.

    İstanbul'da yaşayan K.Y., 21 yıllık eşi Y.Ö.'den 5 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. İddiaya göre eski eşini dava yağmuruna tutan K.Y., son olarak mahkemeden evliliğinin ‘mutlak butlan’a dayalı iptalini istedi.

    anlaşma - nafaka - uzlaşı
    © Flickr /
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    Akşam gazetesinden Bülent Şanlıkan’ın haberine göre, mahkemeye sunduğu dilekçede gerekçe, “Eşim evlilik boyunca akıl hastası olduğunu, anne babasından evlilik dışı doğduğunu gizledi. Bir günü bir gününe uymuyordu. Çocuklara da anormal davranıyordu. Kişilik özelliklerini benden sakladı" ifadelerini kullandı. 

    'BEZDİRMEYE ÇALIŞIYOR'

    Davanın ne olduğunu anlamayan Y.Ö., avukatın yolunu tuttu. "Butlan' kavramının eşiyle 21 yıllık geçmişinin resmen silinmesi anlamına geldiğini öğrenince karşı dilekçe yazarak “Bu dava yargı alet edilmek suretiyle beni bezdirme, cezalandırma ve itibarsızlaştırma adına açılmıştır" dedi. Çiftin çocukları "Babam çıkarları için annemi şikayet ediyor" diyerek isyan etti. 

    'ÇOCUKLARI DA MI HUKUKEN YOK EDECEK?'

    Konuyla ilgili konuşan Y.Ö. "Eski eşimin akıl hastası olduğum, iffetsiz yaşadığım gibi asılsız iddiaları var. Geçmişimizi silmek istiyor. 2 çocuğumuz var, ne yapacak onları da mı hukuken yok edecek?" diye konuştu. Y.Ö.'nün avukatı Burhanettin Çağırıcı da "Çocuklarının velayetini eşine bırakmış birinin, beş yıl sonra 'Eşim temyiz kudretinden yoksundur' şeklinde dava açmasını izah edecek hukuki bir kavram yok" dedi.

    Avukat Arzu Engin, 'butlan' davasını şöyle anlattı:

    89. Akademi Ödülleri - Oscarlar Vanity Fair Partisi - Amazon CEO'su Jeff Bezos ile eşi MacKenzie Bezos - 26/02/17
    © REUTERS / Danny Moloshok/File Photo
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    "Evliliğin iptali sebepleri Türk Medeni Kanunu'nun 14. maddesinde sıralanmakta. Akıl hastalığı da bunlardan biri. Mahkeme hastalıkla ilgili delilleri değerlendirip ona göre karar verir. Hukuki şartlar varsa boşanan eşlerin evliliği silinir. Ancak çocukların evliliğe ilişkin tüm maddi-hukuki hakları devam eder."

    EVLİLİĞİN İPTALİ NEDİR? MUTLAK BUTLAN NEDİR? 

    Evliliğin iptali, hukuken geçersiz olarak yapılan veya sonradan geçersiz hale gelen bir evliliğin mahkeme kararı ile iptal edilmesidir. 

    Evliliğin mutlak butlanla sakat olması halinde evlilikle bir şekilde ilgisi olan herkes tarafından dava açılabilir. Medeni kanunda belirtilmiş olan mutlak butlan sebepleri şunlardır: 

    • Eşlerden birinin evlilik sırasında zaten evli olması. 
    • Eşlerden birinin sürekli olarak temyiz kudretinden (ayırt etme gücünden) yoksun olması. 
    • Eşlerden birinin, evlenmeye engel bir akıl hastalığının bulunması 
    • Eşler arasında evliliğe engel teşkil edecek bir akrabalık bulunması.
    Etiketler:
    butlan davası, Mahkeme, Evlilik, dava, boşanma
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