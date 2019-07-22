Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın eşi ifade verdi: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı sanığı firari Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, yurt dışına kesinlikle para çıkarmadığını belirterek, Arjantin ve Uruguay'da 15 gün olmak üzere iki kez bulunduğunu söyledi.

Çiftlik Bank davasında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma' suçlarından 7 yıldan 17 yıla kadar hapsi istenen ve soruşturma aşamasında 2.5 yıl tutuklu kalan sistemin kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.

Aydın, şirket yönetiminde bulunmadığını ve herhangi bir paya sahip olmadığını ifade ederek, şirket hakkında bir şey bilmediğini söyledi.

Şirketin kuruluş aşamasında ve ilerlemesinde hiçbir katkısı olmadığını aktaran Aydın, şirket sahibi Mehmet Aydın'ın eşi olduğunu, sistemi bir yazılım şirketi olarak bildiğini, şirketin bir suç örgütü olduğunu bilmediğini anlattı.

Aydın, Mehmet Aydın'ın eşi olması nedeniyle hakkında iddianame düzenlendiğini, yurt dışına kesinlikle para çıkarmadığını belirterek, 2017 yılının Mayıs ve Ağustos aylarında Arjantin ile Uruguay'da 15 gün olmak üzere iki kez bulunduğunu söyledi.

7 YILDAN 17 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Ev almak için biriktirdikleri parayı hatırlamadığı bir tarihte Mehmet Aydın'ın kendi hesabına gönderdiğine değinen Sıla Aydın, hesabına aktarılan paraya tedbir konulduğunu ve o parayı kullanamadığını ifade ederek, "Suçsuzum, beraatimi isterim" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Sıla Aydın hakkında, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma' suçlarından 7 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor.