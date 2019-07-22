Kayıt
14:11 22 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın eşi ifade verdi: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı sanığı firari Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, yurt dışına kesinlikle para çıkarmadığını belirterek, Arjantin ve Uruguay'da 15 gün olmak üzere iki kez bulunduğunu söyledi.

    Çiftlik Bank davasında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma' suçlarından 7 yıldan 17 yıla kadar hapsi istenen ve soruşturma aşamasında 2.5 yıl tutuklu kalan sistemin kurucusu firari sanık Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.

    © DHA /
    Yakınındaki isim, Çiftlik Bank kurucusu Aydın hakkında konuştu: Egosu yüksekti, işi bittiği adama saygısı da biterdi
    Aydın, şirket yönetiminde bulunmadığını ve herhangi bir paya sahip olmadığını ifade ederek, şirket hakkında bir şey bilmediğini söyledi.

    Şirketin kuruluş aşamasında ve ilerlemesinde hiçbir katkısı olmadığını aktaran Aydın, şirket sahibi Mehmet Aydın'ın eşi olduğunu, sistemi bir yazılım şirketi olarak bildiğini, şirketin bir suç örgütü olduğunu bilmediğini anlattı.

    Aydın, Mehmet Aydın'ın eşi olması nedeniyle hakkında iddianame düzenlendiğini, yurt dışına kesinlikle para çıkarmadığını belirterek, 2017 yılının Mayıs ve Ağustos aylarında Arjantin ile Uruguay'da 15 gün olmak üzere iki kez bulunduğunu söyledi.

    7 YILDAN 17 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

    Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    © Fotoğraf : DHA
    Çiftlik Bank iddianamesi: Mehmet Aydın dahil 18 yönetici için 76 bin 260'ar yıla kadar hapis istemi
    Ev almak için biriktirdikleri parayı hatırlamadığı bir tarihte Mehmet Aydın'ın kendi hesabına gönderdiğine değinen Sıla Aydın, hesabına aktarılan paraya tedbir konulduğunu ve o parayı kullanamadığını ifade ederek, "Suçsuzum, beraatimi isterim" dedi.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Sıla Aydın hakkında, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma' suçlarından 7 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    İlgili konular:

    Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Çiftlik Bank iddianamesi kabul edildi
    Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Lüks yatta poz verdiler
    Antalya polisi, Çiftlik Bank kurucusu Aydın'ın yat fotoğraflarının sırrını çözdü
    Etiketler:
    Hapis cezası, Dolandırıcılık, Uruguay, Arjantin, Çiftlik Bank, Mehmet Aydın, Sıla Aydın
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Metallica'dan Moskova'da Rusça performans
    Metallica'dan Moskova'da Rusça performans
    Karikatür
    Zarif'ten ABD'ye 'hatırlatma'
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet