İstanbul Valiliği kentteki Suriyeli göçmenler için tarih verdi

İstanbul Valiliği, 20 Ağustos'a kadar Suriyeli göçmenleri kayıtlarının bulunduğu illere göndereceklerini açıkladı. Yasa dışı olarak Türkiye'de bulunan göçmenlerin de sınır dışı edilmesine devam edildiği bildirildi.

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele için hazırladığı eylem planını açıkladı.

İstanbul'da 522 bin 381 yabancı uyruklunun bulunduğu belirtilen açıklamada, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancının bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında ülkemize yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edilmektedir.

Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir.

İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır.

İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır. Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul ilinde kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir.

İlimizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların; yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla Pasaport Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği hükümleri gereğince kolluk kuvvetleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde göstermek üzere pasaport ve/veya Geçici Koruma Kimlik Belgelerini yanlarında bulundurmalarını önemle rica ediyoruz.

İlimiz otogar, gar, havalimanları ve tüm ulaşım vasıtalarında, 'yol izin belgesi' kontrolleri sürekli olarak yapılacak, geçerli belgesi olmayan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli misafirler, kayıtlı olduğu illere geri gönderilecektir.

Valiliğimiz koordinasyonunda düzensiz göçle mücadele çalışmaları, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda kesintisiz devam edecektir.

Düzensiz Göçle Mücadeleye İlişkin Basın Açıklaması https://t.co/kjigX11PAm pic.twitter.com/izrKL6WZMJ — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) July 22, 2019

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