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14:11 22 Temmuz 2019
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    Gazete yöneticileri yargı paketine tepkili: Yazılı basının yarısı kapanır

    © REUTERS /
    Türkiye
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    Yargı paketinde gazetelere verilen resmi ilanları kaldıran madde, gazete yöneticileri tarafından tepkiyle karşılandı. Cumhuriyet, Yeniçağ, Milli Gazete ve YeniBirlik gazetelerinin yöneticileri hükümeti, maddenin sonuçları konusunda uyardı.

    Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde resmi ilan statüsündeki icra ilanlarının, gazetelerde yayınlanma zorunluluğunun kaldırılmasını öngören maddeye tepkiler devam ediyor.

    Kararı Aydınlık’tan Ercan Küçük'e değerlendiren gazete sahipleri, maddenin yasalaşmasının yazılı basına etkilerine yönelik uyarılarda bulundu.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Dijital dünyanın gazete tirajlarını ve Türk basınını olumsuz etkilediğini belirten Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, tartışılan maddenin geçmesi halinde bağımsız haberciliğin büyük yara alacağını vurguladı.

    Küçükkaya şunları söyledi:

    “Dijital dünyanın büyümesi tirajla ilgili sıkıntı yaşayan Türk basınını derinden etkiliyor. Büyük emeklerle yaptığınız özel haberler, diziler, köşe yazıları sabahın erken saatlerinde neredeyse tüm internet sitelerinde yazılıp, çiziliyor. Kağıdın yurt dışından ithal edilmesi gibi sebeplerle, baskı maliyetleri çok yüksek. Şimdi buna resmi ilanların kaldırılması gibi bir tehdit de eklendi. Bazı gazetelerin kapısına kilit vurabilir bu madde. İşsiz meslektaşlarımızın sayısı artabilir. Bağımsız habercilik büyük yara alır. Yargı reformunu paketindeki bu madde kabul edilemez. TGC ve TGS başta olmak üzere meslek örgütleri bir araya gelmeli, bu maddeyle ilgili siyasi iktidarı uyarmalı. Gazeteler, meslektaşlarımız, meslek örgütlerine acilen destek vermeli.”

    'SEKTÖR ZATEN ZOR AYAKTA DURUYOR'

    Yeniçağ Grubu gazetelerinden Günboyu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Efe, icra iflas ilanlarının kaldırılmasını makineye bağlı hastanın fişinin çekilmesine benzetti. “Ne düşünerek böyle bir karar alacaklar bilmiyorum” diyen Efe, yazılı basının can çekiştiğini ifade etti. Efe şunları söyledi:

    kağıt, matbaa, gazete
    © REUTERS / Osman Orsal
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    “Sektör zaten zor ayakta duruyor, istihdamı zor sağlıyor. Finansman, kağıt sıkıntısı çekiyor. Böyle bir karar yazılı basını finansman olarak çok sarsar. Basın İlan Kurumu’ndaki arkadaşlarla da konuşuyorum. Onlar da taraftar değil. Dijitalleşmeye hızla dönüş görülüyor. Artık gazeteler internet sayfalarına daha fazla ağırlık veriyor. Yazılı basın can çekişiyor. Bu madde, sadece yereli değil tüm basını etkiler. Yıllarca zaten resmi ilanlarla yaşayan gazeteler vardı. Medya sahiplerine Allah yardım etsin diyorum.”

    ‘HÜKÜMET MADDEDEN VAZGEÇMELİ’

    Mevcut uygulamanın devam etmesi gerektiğini vurgulayan Milli Gazete Sahibi Ömer Yüksel Özek, maddenin geçmesi halinde yazılı basının yarısının kapanacağını belirtti. Hükümetin maddeden vazgeçmesi gerektiğini belirten Özek şunları söyledi:

    “Gazeteler maddi bakımdan çok büyük bir sıkıntıya düşerler ve yaşamlarını devam ettiremezler. Gazeteleri eğer ayakta tutmak istiyorsa hükümet bundan vazgeçmelidir. Eski sistem devam etmelidir. Aksi halde yazılı basının yarısı kapanır.

    Ama hükümet destekli olan, bir yerlerden maddi destek alan gazeteler devam eder. Fakat kendi imkanlarıyla yaşayan gazetelerin yarısı kapanır. Tirajlar da düşer. Eskiden bir milyon tirajlardan bahsedilirdi. Şimdi beş yüz bini bulmuyor. Bu daha da aşağılara iner, en fazla elli bin yüz binlerden bahsedilir. Bu durumu Tayyip Bey’in değerlendirip bundan vazgeçmesi icap eder. Daha önce ‘Basın İlan Kurumu’na gerek yok, onun da kapatılması lazım’ diyordu bazı bakanlar. Böyle olursa medya sektörü büyük zarar görür, darbe yer. Bu da Türkiye’nin imajını zedeler dünya nezdinde. Onun için bu madde geçmemeli.”

    Gazete
    © AA /
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    ‘SON DERECE SAKINCALI’

    YeniBirlik Gazetesi sahibi Avni Özgürel, ilanların kaldırılmasının sadece yerel basını değil ulusal basını da etkileyeceğini belirtti. Özgürel, “Gazeteler zaten zar zor ayakta duruyorlar. Hem yerel hem ulusal basın için fevkalade önemli olan bu desteğin kaldırılmasının son derece sakıncalı olacağını düşünüyorum. Yapılması gereken, Adalet Bakanlığı’nı zaten dar boğazda olan medyayı daha da sıkıntıya sokacağı yönünde uyarmak ve bu konuda telkinde bulunmaktır. Mecliste bu taslak geldiğinde düzeltme bekleyeceğiz” dedi.

    '200 GAZETENİN GELECEĞİ TEHLİKEDE'

    Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, çözüm bulunmazsa bu yıl içinde 200 civarında gazetenin kapanabileceğini söyledi.

    Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun ve Basın Vakfı yönetim kurulu üyesi Kemal Soylu, İstanbul Avrasya Gazeteciler Cemiyeti ve Kartal Gazeteciler Derneği’nin ev sahipliğinde iki gün boyunca İstanbul’da bir dizi etkinliğe katıldı. İstanbul’da Kazak gazetecileri ağırlayan heyet, ziyaretlerde bulundu.

    Katıldığı etkinliklerde konuşan Karaca, gazetelerin durumuna ilişkin şunları kaydetti:

    “Anadolu basını çok zor durumda. İhale ve icra ilanlarının kaldırılacak olması, gazetelerden borcu yoktur yazısının istenmesi ve alacaklarının vergiden kesilmesi yerel gazeteleri oldukça güç duruma düşürmüştür. Her geçen gün artan maliyetler ve gazetelerin karşılaştığı güçlüklere gerekli tedbirler alınmazsa ve çözüm bulunmazsa bu yıl içerisinde 200 civarında gazete kapanabilir."

    Etiketler:
    Aydınlık, Milli Gazete, Cumhuriyet, paket, yargı, tepki, yönetici, gazete
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