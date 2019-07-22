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15:41 22 Temmuz 2019
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    Ceren Damar

    Ceren Damar'ın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisi Hasan İsmail H. hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet istedi.

    Çankaya Üniversitesi'nde görev yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in öğrencisi tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

    Emre Yılmaz
    © Fotoğraf : Twitter
    Darp edilen Çankaya Üniversitesi araştırma görevlisi: Üniversite yönetimi şiddet ve tehdit vakalarını görmezden geldi
    Savcı şüpheli Hasan İsmail H.'nin canavarca hisle öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. 

    İddianamede şüphelinin, danışmanı Ceren Damar Şenel’in kendisiyle yeterince ilgilenmediğini düşünerek husumet duymaya başladığı, kopya çekerken yakalanması nedeniyle de bu husumetin arttığı iddia edildi.

    Şüphelinin olay sonrası verdiği ifadesindeki, "Ceren Hoca’nın odasına öldürme kastıyla gitmemiştim, bana sinkaflı hakaret edince 2 el ateş ettim, akabinde kendimi kaybettim" şeklindeki beyanlarının inandırıcı bulunmadığı belirtildi.

    NTV'nin aktardığı habere göre savcı şüphelinin ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını istedi.

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    Etiketler:
    iddianame, müebbet hapis, Katil zanlısı, Ceren Damar Şenel, Çankaya Üniversitesi
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