Kayıt
15:42 22 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: S-400 anlaşması NATO hukukuna aykırı değil

    © AA / Milli Savunma Bakanlığı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 40

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Rusya ile S-400 anlaşması yapmak NATO müttefiklik hukukuna aykırı değildir. NATO bünyesinde böyle bir kural yok, her ülkenin istediği silahı alma özgürlüğü vardır." dedi.

    Twitter
    Rostech Başkanı Çemezov: S-400'lerin belirli parçalarının Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor
    AA muhabirinin, S-400 savunma sistemi ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Aydın, S-400'lerin satın alınmasının bir neden olmadığını, aksine müttefiklerinin Türkiye'ye yaptığı muamelenin bir sonucu olduğunu vurguladı. Aydın, S-400'lerin satın alınmasına iten nedenler incelediğinde, Türkiye'nin başarılı bir politika izlediğine dikkati çekti.

    Türkiye'nin yaklaşık 70 yıldır müttefiki olduğu NATO'nun kuruluş antlaşmasındaki, "silahlı bir saldırı, birliğin hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirilir" ibaresinin yer aldığı 5. maddeyi hatırlatan Aydın, bu kapsamda, Türkiye'nin de yaşadığı güvenlik sıkıntılarında NATO'nun müttefiklik hukuku gereği kendi yanında duracağını düşündüğünü dile getirdi.

    Ancak durumun böyle olmadığına işaret eden Aydın, "Özellikle hain terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde ve sonrasında BM, AB, Avrupa Karma Parlamentosu ve NATO gibi uluslararası camiaların, üyesi olmamıza rağmen müttefiklik hukukuna uygun hareket etmediklerini gördük" dedi.

    'FİYATI DA UYGUN, MEZİLİ DE DAHA UZUN'

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Cem Özdel
    Çavuşoğlu: S-400'ler 2020 başında aktif hale getirilecek
    Türkiye'nin müttefiklerinden hak ettiği desteği görememenin hayal kırıklığını yaşadığını kaydeden Aydın, "Bu noktadan hareketle, S-400'lerin satın alınmasının, ülke olarak üyesi bulunduğumuz uluslararası camialar karşısında yaşadığımız hayal kırıklılığının bir sonucu olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

    Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş sonrası Türkiye'nin ABD'den Patriotların getirilmesi için talepte bulunduğunu hatırlatan Aydın, bu talebe cevap gelmeyince Türkiye'nin "kendi göbek bağını kendinin kestiğini" söyledi.

    Türkiye'nin milli güvenliği için bir çözüm bulmak zorunda olduğunu ifade eden Aydın, "Baktık fiyatı da uygun, menzili de daha uzun; S-400'leri almaya karar verdik" dedi.

    'S-400'LERİN SATIN ALINMASI İLLEGAL DEĞİL'

    Mevlüt Çavuşoğlu - Mike Pompeo
    © AA / Cem Özdel
    ABD'den Pompeo-Çavuşoğlu görüşmesi açıklaması: 'S-400'ler bizi hayal kırıklığına uğrattı'
    Aydın, Türkiye'nin NATO müttefiklik hukukuna aykırı hareket etmediğini belirterek, şöyle konuştu:

    "Rusya ile S-400 anlaşması yapmak, NATO müttefiklik hukukuna aykırı değildir. NATO bünyesinde böyle bir kural yok, her ülkenin istediği silahı alma özgürlüğü vardır. Bunlar NATO'nun kendi sistematiği içinde kağıda dökülmüş kullardır. Buna binaen Türkiye'nin S-400'leri satın alması asla illegal değildir. NATO'daki müttefikimiz Yunanistan daha önce Rusya'dan S-300'leri satın aldı, Girit Adası'na konuşlandırdı ve bu füzeler aktif.

    Bugün Türkiye sanki Rusya ile yakınlaşıyormuş gibi bir bardak suda fırtına koparıyorlar. Biz hala NATO'nun güçlü bir müttefikiyiz. NATO'nun aldığı kararlarda en ufak bir caymamız, vazgeçmemiz söz konusu dahi olamaz. NATO müttefiklik hukukumuz ayrı. NATO'nun bu konuda bir yaptırım kararı olamayacağını da bilerek S-400'leri satın aldık. Şimdi bunu tutup da F-35'lere bağlamak çok saçma, çok yanlış."

    Uluslarası ilişkilerde ebed müddet müttefiklik, ilelebet dostluk, ilelebet düşmanlık olmayacağının altını çizen Aydın, "Hatırlayın, 2. Dünya Savaşı'nda birbirleriyle kanlı bıçaklı olan iki ülke Almanya ve Fransa sonrasında AB'nin temellerini attılar. Bana göre, Rusya'ya yaklaştığımız yönünde ifadeler çok duygusal ifadeler. Türkiye'nin gerçekten böyle bir yakınlaşması söz konusu değil. Bizim bölgesel dengeleri, dinamikleri dikkate alan, çok boyutlu düşünen uluslararası hamlelere ihtiyacımız vardı" dedi.

    'TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ'DE DOĞRU YOLDA'

    © AP Photo / Petros Karadjias
    AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak 'Doğu Akdeniz' bildirisi
    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de bir oldubittiye getirilmek istendiğini belirten Aydın, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası anlaşmalardan kaynaklı haklarını kullanarak o bölgede bulunuyor. Çünkü biz Kıbrıs konusunda garantör bir devletiz." diye konuştu.

    Doğu Akdeniz'de önce Kıbrıs Rum Kesimi'nin sondaj çalışmaları başlattığını hatırlatan Aydın, buna ne AB'den ne de Akdeniz'e sahili olan Arap Birliği ülkelerinden tepki gelmediğini söyledi.

    Türkiye'nin de bölgeye KKTC'nin daveti ve talebi üzerine uluslararası hukuka dayalı garantörlük hakkını kullanarak Fatih sondaj gemisini gönderdiğini anımsatan Aydın, "Sonrasında hiç üzerine vazife olmadığı halde Fransa bile devreye girdi. Keşke Fransa, Kaşıkçı cinayeti meselesinde de devreye girebilseydi ve bu işe çanak tutan yapılara müdahale edebilseydi." dedi.

    Aydın, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye karşı çok açık ve net çifte standart uygulandığını dile getirerek şunları söyledi:

    "Kaldı ki bu Doğu Akdeniz'de bulunan enerji kaynakları meselesi Türkiye'ye karşı ABD ve AB tarafından yaptırıma dönüşüyorsa, o zaman Türkiye'nin tam da doğru yolda olduğunu çok açık bir şekilde ifade edebilirim. Türkiye Doğu Akdeniz konusunda çok güzel hamleler yapıyor. Biz uluslararası ilişkilerde doğru yaptığımız hamlelerin mukavemetini Çarşamba günü Erbil saldırısıyla gördük. Biz doğru adım attıkça, Türkiye'nin ali menfaatlerine uygun davrandıkça, düşmanlarımız bizi zayıflatacak birtakım hamleler yapmaya çalışıyor. Artık PKK uzantısı terör örgütlerinin olayı farklı ortamlara çektiklerine tanıklık ediyoruz. Erbil'deki olay bunun çok net bir açıklamasıdır. Demek ki Türkiye uluslararası ilişkilerinde çok doğru işler yapıyor.

    Türkiye uluslararası ilişkilerde şimdiye kadarki kabul edici teslimiyetçi çizgisinin tam tersine, Doğu Akdeniz meselesinde egemenlik hakkından taviz vermeyen bir tutum sergilemektedir. Eğer Doğu Akdeniz'de paylaşılacak bir şey varsa, bu doğal olarak Kıbrıs Türkü'nün de hakkıdır. Bu hakkın da yerine getirilmesi için Türkiye de garantörlüğünün gereğini yapmaktadır. Ben Yavuz sondaj gemimizden sonra diğer sondaj gemilerimizin de gönderilmesiyle Yunanistan'ın ve Rum kesiminin aklıselim hareket etmeye başlayacağı kanaatindeyim. Aklıselim şunu gerektirir: Gelin ortak akılla hareket edelim ve paylaşımı adil bir şekilde yapalım."

    Etiketler:
    F-35, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Türkiye, ABD, NATO, S-400, Rusya, Kamil Aydın, MHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Metallica'dan Moskova'da Rusça performans
    Metallica'dan Moskova'da Rusça performans
    Karikatür
    Zarif'ten ABD'ye 'hatırlatma'
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet