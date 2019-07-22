ABD'li heyet Dışişlerinde anayasa komitesi, İdlib ve güvenli bölge konularını görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetin Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantısında, Suriye'deki siyasi süreç, anayasa komitesi, İdlib ve güvenli bölge konularının ele alındığı kaydedildi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindekiler Suriye'deki son gelişmeleri ele almak üzere Ankara'da bulunuyor.

Temasları kapsamında Dışişleri Bakanlığı'na gelen ABD'li heyet, burada Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlığındaki heyet ile Suriye çalışma grubu toplantısı gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yaklaşık üç saat süren toplantıda, Suriye'deki siyasi süreç, anayasa komitesi, İdlib ve güvenli bölge konuları ele alındı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Suriye ve İdlib konusunda bir telefon görüşmesi yaptı.