HDP’li Temelli: Çözüm istiyorsan çık Afrin’den, Afrinliler geri dönsün

Partisinin Diyarbakır mitinginde konuşan HDP’li Leyla Güven “Barış için hazırız” derken, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli “Çözüm istiyorsan Suriye halklarına saygı göstereceksin. Türkiye’de barış, Ortadoğu’da barış diyeceksin. Eğer gerçekten çözümün peşindeysen, çık Afrin’den, Afrinliler geri dönsün” şeklinde konuştu.
Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda “Onurlu barış için demokratik çözüm” sloganıya miting düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı mitinge HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP’li milletvekilleri ile belediye başkanlarının yanı sıra binlerce kişi katıldı. Kürt parti temsilcilerinin de katıldığı mitingde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven bir konuşma yaptı.
GÜVEN: BARIŞ İÇİN HAZIRIZ
Güven konuşmasında: “Sayın Öcalan’ın mesajları açık ve net. İlk mesajında ‘DTK Eşbaşkanı Leyla Güven ve arkadaşları barış çalışmaları için hazır mı?’ diye sordu. Gandi gibi. Biz hazırız. Bugünden sonra barış çalışmaları yürüteceğiz. Şüphesiz çalışmalarımız eksikti, zamanında yapsaydık, bugün Sayın Öcalan ve tutsaklar özgür kalacaktı. Direnmeden yaşayamayız. Ortadoğu’da kalıcı barış için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.
Ardından konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Bu ülke büyük bir kabus içinde, bunun adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, AKP-MHP bloğu. Şimdi bu kabustan kurtulma zamanı. Faşizme karşı mücadelemizi yükselteceğiz. Hep birlikte demokratik müzakerenin yolunu dayatacağız. Demokratik müzakereyi var etmek boynumuzun borcudur. Bugün bu iktidar yolun sonuna gelmiştir, tükenmiştir. Bu hastalığın çaresi demokrasidir, onurlu barıştır. Seçim zamanı bu meydana geliyorlar. Evet, bu meydana gelip şirinlik yapıyorlar. ‘Kürdistan’ diyorlar. Seçim bitiyor, 31 Mart’ta ve 23 Haziran’da Kürt tokadını yiyince, Kürtçeyi unutuyorlar, Kürdistan’ı unutuyorlar. Şimdi gitmişler kitaplardan Kürdistan sözcüğünü çıkarıyorlar. Evliya Çelebi’ye kadar gitmişler, Kürdistan sözcüğünü ayıklıyorlar. Gidin bakın tarihe; Alparslan geldiğinde kim karşılamış onları. Kürtleri de Kürdistan’ı da öğrenin. Bunlar tarih bilmez” dedi.
Konuşmasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na tepki gösteren Temelli şöyle devam etti: “Bizim hafızamız fil hafızası asla unutmayız. Sur’u yakıp yıkanları, Toledo yapmaya kalkanları asla unutmayacağız. O yüzden gelip burada dolaşmasınlar, tarihin çöplüğünde yerlerini aldılar. Onlar kadına, sana bana, Kürde düşman. O yüzden onların yeri tarihin çöplüğüdür. Erdoğan’la geldiler, Erdoğan’la gidecekler. Savaştan başka bir şey bilmiyorlar. Yok Pençe-1, yok Pençe-2. Sürekli sınır ötesi harekat, Suriye sınırına sevkiyat. Sonrada çözüm adına ahkâm kesiliyorlar. Çözüm istiyorsan Suriye halklarına saygı göstereceksin. Türkiye’de barış, Ortadoğu’da barış diyeceksin. Eğer gerçekten çözümün peşindeysen, çık Afrin’den, Afrinliler geri dönsün”.
Temelli konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz Kıbrıs için metin yazdık diyorlar, herkes imzaladı, HDP imzalamadı diyor. Mecbur muyuz senin metnine imza atmaya? Senin bölücü zihniyetinde buluşmaya mecbur muyuz? Sen halklara düşmanlıktan başka ne verebilirsin. Kıbrıs için bizim yazdığımızı git oku. Söyle arkadaşlarına prompter, onu da koysunlar. Oku da Kıbrıs için çözümü gör. O yüzden biz tüm halklar için özgür bir gelecek, onurlu bir barış öneriyoruz. Kıbrıs’ta da Türkiye’de de savaşa son diyoruz. Bu savaş kime yarar? Aşımızı, işimizi çaldılar. Bizi şiddete savaşa boğdular. Bir yerde zulüm varsa, orada zorbalık vardır. Buna karşı aşımızı, işimizi, barış istiyoruz”.
‘BU SAVAŞ DAMADA YARAR’
“Bu savaş yoksulluktur” diyen Temelli “Bu savaş, damada yarar. Utanmadan, sıkılmadan televizyon ekranlarında İHA ve SİHA’ları gösteriyorlar. Kim üretiyor bunu; damat. 86 tane almışlar. Milyonlarca dolara. Damat zengin. Diğer damatlar işsiz, yoksul, koca bir halk mağdur. Savaş sürsün diye zengin olanlar, bu mağduriyetin sorumlusudur. Ormanlarımızı yakıyorlar, Hasankeyf’i yakıyorlar. On bin yıllık tarihi yakıyorlar. Sular altında bırakacaklar müteahhitler zengin osun diye. Baraj yapacaklar, enerji için mi hayır. Kendi çıkarları ve haksız zenginlikleri için halka talanı dayatıyorlar. İktidarda kalmak yolunu da Kürde savaş ve düşmanlık ile bulmuşlar”.
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