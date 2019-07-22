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23:18 22 Temmuz 2019
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    Binali Yıldırım: S-400 alırken birilerinden izin mi alacağız?

    © AA / Bestami Bodruk
    Türkiye
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    AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bize diyorlar ki S-400'ü niye aldınız? Biz vatandaşlarımızın, ülkemizin savunmasını, güvenliğini sağlamayacak mıyız? Bunu yaparken birilerinden izin mi alacağız? " dedi.

    © AA / Gökhan Balcı
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    İzmir programı kapsamında Kınık Devlet Hastanesinin açılış törenine katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, seçim dönemlerinde halka verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini, gelecek yıl Bakırçay Üniversitesine bağlı olarak sağlık meslek yüksekokulunun da Kınık'ta açılacağını söyledi.

    Kınık ve Bergama'nın el ele vererek Bakırçay Havzası'na güzel hizmetler sunacağını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

    "Buraya bir sözümüz daha var. O da İZBAN. İZBAN'ın da ihalesi yapıldı fakat İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın bundan haberi yok. Öğrenir, daha yeni. Değerli kardeşlerim, Bergama'ya İZBAN geldikten sonra Selçuk ilçesine kadar 188 kilometre mesafeyle dünyanın en uzun raylı sistemini İzmir'e kazandırmış oluyoruz. İzmir'in yollarını böldük.Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik ama sevgili Kınıklılar şunu herkes bilsin ki yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Alçaklara PKK'lıya, FETÖ'ye, terör örgütlerine bu topraklarda göz açtırmayız. Buna en önce Kınık karşı çıkar, Bergama karşı çıkar, İzmir karşı çıkar". 

    Yıldırım, Türkiye'nin bölgede önemli bir yere sahip olduğuna dikkatini çekerek, "Bölgemizin etrafında maalesef birtakım planlar yapılıyor. Bize diyorlar ki S-400'ü niye aldınız? Biz, vatandaşlarımızın, ülkemizin savunmasını, güvenliğini sağlamayacak mıyız? Bunu yaparken birilerinden izin mi alacağız? Bu millete böyle şey yakışır mı? Biz sadece Rabb'imizin huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz" dedi.

    © AA / Milli Savunma Bakanlığı
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    Muhalefeti eleştiren Yıldırım, şunları kaydetti:

    "Lafla peynir gemisi yürümüyor. Solcular, CHP zihniyetinin bu ülkede hiçbir hizmeti yoktur. Onların tek işi var konuşmak. Konuşmayı çok güzel yaparlar çünkü bu halk bunlara iktidar vermediği için konuşmakta usta oldular. 50 yıldır konuşuyorlar konuşuyorlar ama sağ iktidarlar hep hizmet, hep proje yapmıştır. Hep ülkeyi kalkındırmanın gayreti ve dertlisi olmuşlardır. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, İzmir'in nereden nereye geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz".

     

     

    Etiketler:
    sağ, Sol, Türkiye, İzmir, S-400, Binali Yıldırım
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