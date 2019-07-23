Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün: Rakibimiz iktidarın gücünü kullandı, son hafta çok büyük paralar dağıtıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 31 Mart seçimlerine giden süreçle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Akgün, "Korkunç bir baskı vardı. Büyükşehir başkanlığı yapan rakibimiz iktidarın para gücünü acımasızca kullandı. Kendi içlerinden gelen bilgi son hafta özellikle çok büyük paralar dağıtıldı Büyükçekmece'de" iddiasını ileri sürdü.

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçime dair bazı açıklamalarda bulundu.

Akgün, AK Partili rakibi Mevlüt Uysal'ın bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı yaptığını hatırlatarak "Rakibimiz iktidarın para gücünü acımasızca kullandı. Kendi içlerinden gelen bilgi son hafta özellikle çok büyük paralar dağıtıldı Büyükçekmece'de" iddiasını ileri sürdü.

Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Akgün, "Vatandaşlara çeşitli grup başkanlarına belediye personeline. Ben bana gelenlere ‘Ne verirlerse hepsini alın ana sütü gibi helal sizin paranız' dedim. Devletin buradaki amiri memuru kim varsa bize karşı kullanıldı. Büyük bir gücün karşısında mücadele verdik. Biz vatandaşa Ekrem İmamoğlu diliyle seslendik" ifadesini kullandı.

Zeyrek'in sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Akgün'ün bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

– Büyükçekmece'yi neden bu kadar istiyorlar?

Kesinlikle arazi. Büyükçekmece'ye yatay yapılaşma vardır. Belediyecilik şuralarında örnek gösteriliyor. Yüz binlerce dönüm arazimiz var. Yüzde 75'i de sürekli tarım arazisi. İstanbul'da seçim sonrası ilk mazbata alan belediye başkanıydım. 2 Nisan gecesi hazırlandı sabah gittim aldım. 4 Nisan'da müfettiş yolladılar. Ben 42 yılımı bu ülkeye verdim. İnsan sabreder ayıptır. Kendisinden utanır. Bir gün bunların hesabı yine halk tarafından sorulacaktır.

– Bugüne kadar büyükşehirde engellenen projeler hayata geçebilecek mi?

Büyükşehir bugüne kadar her şeyi engelledi. Sadece Büyükçekmece'ye hitap eden bir dikili ağacı yoktur. Büyükçekmece sınırına kadar metrobüsü getirip orada bırakmak ahlaki değildir. Ulaşımda büyük bir çalışma şart. Beylikdüzü sahili ile Büyükçekmece Silivri'ye kadar olan sahil halkın nefes alacağı alanlardır. Büyükçekmece'nin 16 km'lik sahili yeni düzenlemeye tabii tutacağız. Beylikdüzü Gürpınar'dan Mimarsinan Bababurnu'na kadar olan alan 20 km. Yeni bir düzenleme ile buradaki işgallerin tamamı kaldırılarak halka açılacak. Haftasonu insan seli var. Kumsalı tamamı halka açılacak. Büyükşehir bugüne kadar yüzde 70 oy aldığı Tepecik ve Türkoba bölgesi tamamen su havzasında kalıyor. İmar planları yok. Her seçimde gelip ‘Ey millet bize oy verin planlarınızı yapacağız' dediler yalan söylendi. Ama biz büyükşehirle birlikte yapacağız.