Kayıt
08:26 23 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Recep Tayyip Erdoğan - AK Parti

    AK Parti'nin kurucular listesinden 14 kişinin ismi çıkarıldı

    © AA / Volkan Furuncu
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    AK Parti’de bazı isimlerin kurucular kurulunda olmadığı halde, 'kurucu' olarak nitelendirilmesi üzerine liste güncellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla güncellenip vekiller ve parti teşkilatına gönderilen listede 68 kişilik kuruldan 6 kişinin istifa ettiği, 4 kişinin ihraç edildiği ve 4 kişinin vefat ettiği bilgisi yer aldı.

    Ali Babacan
    © AFP 2019 / Arşiv
    Ali Bayramoğlu, Babacan'ın partisinin kurucularını açıkladı
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine AK Parti’nin Kurucular Kurulu listesi güncellenerek milletvekillerine ve teşkilata gönderildi.

    Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın haberine göre gönderilen 68 kişinin içerisinde vefat edenler, partiden ihraç edilenler ve istifa edenler ayrı ayrı belirtildi. Listeye göre AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan 4 isim vefat etti. 6 İsim partiden istifa ederken 4 isim de ihraç edildi.

    NE OLMUŞTU?

    Son süreçte AK Parti ile yollarını ayıran bazı isimlerin kurucular kurulu arasında yer aldığı yönündeki yanlış bilgilerin kamu oyunda yer alması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listenin güncellenmesi için kurmaylarına talimat verdi.

    AK Parti Genel Merkezi Kurucular Kurulu listesinin güncel halini hazırladı. Listede partiden ihraç edilenler ile yollarını ayıranlar da belirtildi. Listenin güncel hali milletvekillerine ve parti teşkilatlarına gönderildi.

    Fatma Bostan Ünsal
    © AA /
    AK Parti kurucularından Ünsal: Seçim murdar oldu diyenler İçişleri Bakanı da istifa etmeli demeli
    SİTEDEN KALDIRILDI

    AK Parti’nin resmi internet sitesinde de Kurucular Kurulu'nun güncel hali yer aldı. Kurul içerisinde daha önceden yer alan ama daha sonra istifa eden veya partiden ihraç edilen isimler siteden kaldırıldı.

    İSTİFA VE İHRAÇ EDİLENLER

    Ali Babacan, İdris Naim Şahin, İsmail Tatlıoğlu, Mehmet Nail Berzek, Mehmet Yaşar Öztürk, Mustafa Öztürk’ün Kuruculardan istifa eden isimler olduğu belirtilirken, Yaşar Yakış, Mehmet Gazioğlu, Fatma Ünsal, Erdal Öner’in ise partiden ihraç edildiğinin altı çizildi.

    Etiketler:
    İdris Naim Şahin, Yaşar Yakış, Ali Babacan, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Metallica'dan Moskova'da Rusça performans
    Metallica'dan Moskova'da Rusça performans
    Karikatür
    'Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor'
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet