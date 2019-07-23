TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, TBMM'nin 19 Temmuz'dan başlamak ve 1 Ekim 15:00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurul'un 18 Temmuz tarihli 105. birleşiminde karar verildiği belirtildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, TBMM'nin 19 Temmuz'dan başlamak ve 1 Ekim 15:00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurul'un 18 Temmuz tarihli 105. birleşiminde karar verildiği belirtildi.
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