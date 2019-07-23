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11:27 23 Temmuz 2019
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    Türkiye'ye göç edenlerin sayısı arttı

    © Sputnik / Hikmet Durgun
    Türkiye
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    Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23.8 artarak 577 bin 457 kişi oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 23.8 artarak 577 bin 457 kişi oldu.

    Kerkük-Havice-göç
    © AA / Ali Mukarrem Garip
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    Bu nüfusun yüzde 52.7'sini erkek, yüzde 47,3'ünü ise kadın nüfus oluşturdu. Türkiye'ye yurt dışından gelen nüfusun 110 bin 567'si Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı iken 466 bin 890'ını yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

    Türkiye'den göç eden kişi sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27.7 artarak 323 bin 918 oldu. Bu nüfusun yüzde 53.3'ünü erkek, yüzde 46.7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 136 bin 740'ı T.C. vatandaşı iken 187 bin 178'ini yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

    EN FAZLA 25-29 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUS GÖÇ ETTİ

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    © Fotoğraf : DHA
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    Türkiye'ye 2018 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 11.9 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 11.5 ile 20-24 ve yüzde 10.3 ile 30-34 yaş grubu izledi.

    Diğer yandan Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15.7 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13.2 ile 20-24 ve 30-34 yaş grubu izledi.

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    Türkiye'ye 2018 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 201 bin 957 kişi ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u sırasıyla 71 bin 337 kişi ile Ankara, 36 bin 674 kişi ile Antalya, 22 bin 660 kişi ile Bursa ve 14 bin 671 kişi ile İzmir takip etti.

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    © AP Photo / Mucahid Yapici
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    Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise 113 bin 430 kişi ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u sırasıyla 28 bin 410 kişi ile Ankara, 18 bin 408 kişi ile Antalya, 16 bin 789 kişi ile Gümüşhane ve 13 bin 468 kişi ile İzmir izledi.

    Türkiye'ye 2018 yılında gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 23.6 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla yüzde 9.6 ile Afganistan, yüzde 8.4 ile Suriye, yüzde 7.5 ile Türkmenistan ve yüzde 6.8 ile İran vatandaşları izledi.

    Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı yüzde 20.6 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla yüzde 7.4 ile Azerbaycan, yüzde 7 ile Özbekistan, yüzde 5.4 ile Türkmenistan ve yüzde 4.9 ile İran vatandaşları takip etti.

    Etiketler:
    Gümüşhane, Antalya, Ankara, İstanbul, Irak, Afganistan, Suriye, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Göç, TÜİK, Türkiye
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