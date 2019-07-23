AK Partili Yeneroğlu'ndan Akit'e tepki: Bu Nazilerin dili

Akit gazetesinde önceki gün, okur olduğu belirtilen İclal Yalçınlar imzalı "Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler" başlıklı bir yazı yayımlandı.
Akit'te yer alan yazının ırkçılığı körüklediğini ifade eden AK Partili Yeneroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
Avrupa'da Müslümanların devamlı maruz kaldığı bu dile ülkemde Yahudi ve Hıristiyanların zaman zaman maruz kalması gerçekten yıkıcı. Müslüman ırkçı olamaz, Müslüman nefret tellallığı yapamaz, Müslüman yalan haber üretemez. Müslüman herşeyden önce ahlaklı ve insaflı olur!!!— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) July 22, 2019
"Irkçılık iğrenç bir biçimde nasıl körükleniyor ve nefret nasıl oluşturuluyor diye merak edenler bu sözde haberi okusunlar. İstanbul'da Yahudiler köpeklerini Müslümanlara saldırtıyorlarmış!! Bu Nazilerin dili. Müslümanlar da bazen bu dile maruz kalıyorlar.
Avrupa'da Müslümanların devamlı maruz kaldığı bu dile ülkemde Yahudi ve Hıristiyanların zaman zaman maruz kalması gerçekten yıkıcı. Müslüman ırkçı olamaz, Müslüman nefret tellallığı yapamaz, Müslüman yalan haber üretemez. Müslüman herşeyden önce ahlaklı ve insaflı olur."
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