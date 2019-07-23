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13:04 23 Temmuz 2019
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    Kendini '50 yıllık akşamcı' olarak tanıtan vatandaş: Alkole yapılan zamları eleştiriyorum, içen insanları da düşünsünler

    © Fotoğraf : Facebook
    Türkiye
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    Edirne'de kendini '50 yıllık akşamcı' olarak tanıtan 75 yaşındaki Beyazıt Sansı, alkole yapılan zamlara tepki gösterdi. Zamların kaçak içki üretimini tetiklediğini ifade eden Sansı, "İçen insanları da düşünsünler, onları kendilerini rakipmiş gibi görmesinler" dedi.

    Sözcü'de Mehmet Andaç, Tamer Yavuz, Mehmet Serbes ve Ali Ekber Şen'in imzasıyla yayımlanan haberde Türkiye genelinde kaçak alkol üretimi nedeniyle son bir ay içinde en az 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

    Rakı
    © AFP 2019 / MUSTAFA OZER
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    "Alkol oranı yüzde 45 olan 70’lik rakının vergisiz fiyatının 45, satış fiyatının ise 150 lira civarında olduğu ve gelen zamlara rağmen vatandaşların sahte de olsa içmeye devam ettikleri düşünüldüğünde ortaya çıkan tablo korkutuyor" denen haberde, Edirne'de kendini '50 yıllık akşamcı' olarak tanıtan, Kırkpınar Marşının bestekarı da olan 75 yaşındaki Beyazıt Sansı'nın görüşlerine de yer verildi.

    Buna göre Sansı, alkole gelen zamlara şöyle tepki gösterdi:

    “Alkol zamları hükümetlerin en kolay başvurdukları gelir kaynağı olmuştur. Özellikle muhafazakar AK parti iktidarı bu alkolü insanlardan uzak tutmak için zam yolunu seçmiştir. Ama bu zam yolu başka sakıncalar doğurmuştur, kaçak içki üretimini, merdiven altı üretimi teşvik etmiştir. Cahil insanların elinde etil alkol ile metil alkol karıştırılmış, ölümler yaşanmıştır. Dolayısıyla hükümetlere buradan seslenmek istiyorum, alkol zammı sizin sıradan bir gelir kaynağınız olmamalıdır. Bu zamlar insanların sağlığıyla doğrudan ilgilidir.

    İşini yapmış, akşamüstü eşiyle, dostuyla bir saat iki saat süreçte günün muhasebesini yapacak bir insandan bu güzelliği almayınız. Artık o meyhane kültürünü de bitirdiniz. Meyhane kültürü bitti, insanlar bir araya gelip dertlerini paylaşamıyorlar. Alkollere yapılan zamları ben, 75 yaşında 50 yılı aşkın bir süredir akşamcı olan bir kişi olarak çok yerinde bulmuyorum, eleştiriyorum, içen insanları da düşünsünler, onları kendilerini rakipmiş gibi görmesinler. Onları kendilerinin muhtemel bir düşman gibi görmesinler, onlar da bizim yurttaşlarımız, vergi veriyorlar, askere gidiyorlar ve vazifelerini en güzel şekilde yapıyorlar."

    'TOPLUMU OLUMSUZ ETKİLEDİ'

    Çanakkale’de alkollü bir mekanın işletmeciliğini yapan Süleyman Aksu, içkiye gelen zammı ve vatandaşların yapma rakıya yönelimini değerlendirdi. Aksu, toplumun bu zamlardan olumsuz etkilediğini belirterek “Rakı fiyatları artınca müşteri potansiyeli azaldı. Ayda bir gelen, iki ayda bir gelmeye başladı. Haftada bir gelen üç haftada bir gelmeye başladı. Genel anlamda toplumu olumsuz etkiledi” dedi.

    Sahte içki
    © AA /
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    'TOPLUM ZEHİRLENİYOR'

    Fiyatların insanları yapma rakıya yönelttiğini vurgulayan Aksu “Daha çok insanlar yapma rakıya döndü, kimyager oldular. İnsanlar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyor. Etil alkol, metil alkol ayrımını yapamadan aldılar. Sonucunda ölümlerde meydana geldi. Kendisi damıtan insanlar bile, çıkan alkolün bir litresinin metil, sonrasının etil, sonra çıkan iki litreliğin metil alkol olduğunu bilmediği halde yapıyorlar. Bunun sonucunda toplum zehirleniyor. Yapma rakı ileride insanların başına sağlık sorunları açacak. Gözü vuruyor, karaciğeri vuruyor. Keşke hükümetimiz rakının fiyatlarını bu kadar artırmasaydı da insanları bu derece komik duruma düşürmeseydi” diye konuştu.

    'HER AKŞAM BOŞ ŞİŞE İSTEYEN OLUYOR'

    Ellerindeki boş şişelerin hemen hemen hepsinin yapma rakı yapan kişilerce alındığı söyleyen Aksu “Çevremde hemen hemen herkes yapma rakı yapıyor şu anda. Bizden her akşam şişe isteyen oluyor. ‘Şişeye doldurayım, içeyim, arkadaşlarıma götüreyim’ istiyorlar. Bizden çok istiyorlar ‘boşalan şişeleri atmayın’ diyorlar. Eş, dost istiyor” ifadelerini kullandı.

    'İNSANLAR KİMYA MÜHENDİSİ OLDU'

    Bir başka işletmeci ise yapma rakı yapan vatandaşları diplomasız kimya mühendisine benzeterek, “İnsanlar kimya mühendisi oldu artık. Diplomasız mühendisler rakı yapmaya kalkarsa ölümlerde olur. Farkında olmadan etil alkol ve metil alkol elde ediyorlar. İnsanlarda bunu içince ya ölüyorlar yada sağlık problemleri yaşıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

    KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI: YÜKSEK VERGİ ÖLÜM GETİRİYOR

    Sahte içkiden en çok ölümlerin görüldüğü Mersin’de Tabip ve Kimya Mühendisleri Odası da harekete geçti. Her iki oda da, vatandaşlara 'sahte içki kullanmayın', iktidara da 'Alkoldeki yüksek vergiler kaldırılsın' çağrısında bulundu. Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilci Emre Üresin, son günlerde sahte alkol tüketiminden kaynaklı kentte 21 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu, ilk müdahaleler sonucunda ‘Metanol Zehirlenmesi' teşhisi konulan 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

    Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon
    © AA / Yusuf Koyun
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    Son yıllarda bu tür vakaların arttığını belirten Üresin, “Alkol ve tütün ürünlerinde uygulanan yüksek vergiler kaçak alkol ürünlerine talebi ve tüketimini arttırmıştır. Ticari bir fırsat olarak görülen sahte alkol üretimi ve satışı, denetimsizlik ve üretim sırasında yapılan teknik hatalar sonucunda ölüme varabilecek sonuçlara yol açacağı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Yanlış uygulamalar sonucunda etil alkol yerine metil alkol ihtiva eden ürünlerin tüketilmesi sonucunda vücutta oluşturacağı toksik etkilerin insan sağlığına ciddi zararlar ve kalıcı hasarlar verebileceği hatta ölümle sonuçlanabileceği gerçektir” dedi.

    'VERGİ ORANI YÜZDE 230'UN ÜSTÜNDE'

    Üresin, “Ürün fiyatına göre vergi oranı % 230'un üstündedir. Alkol grubu ürünlerde uygulanan yüksek vergi sahte ürünlerin piyasaya sürülmesi ve talep görmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Sadece denetimlerle sahte alkol üretiminin önlenmesi konusunda çare olamayacaktır. Özel tüketim ürünlerinde vergiler düşürülmeli ve denetimler acı olaylarının yaşanmadığı dönemlerde de bugün ki titizlik ve yoğunlukla sürdürülmelidir” diye konuştu.

    'VERGİ ARTIŞLARI, TÜKETİMİ AZALTMIYOR'

    Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen ise insanın koma düzeyinde hastalanmasıyla sonuçlanan metanol zehirlenmesiyle büyük bir sağlık sorunu yaşandığına dikkat çekti.

    Sorunun salt bir sağlık sorunu olmadığını aynı zamanda sosyal, siyasal, eğitimsel ve ekonomik yönünün de bulunduğunu belirten Antmen, bu konuda yapılan araştırmaların da alkollü içecekler ve tütün

    © İHA /
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    ürünleri üzerinde uygulanan vergi artışlarının, ürünlerin tüketimini azaltmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

    'TİCARİ RANT OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR'

    Antmen şunları söyledi:

    “Bu durum alkollü içecekler üzerindeki kaçakçılık faaliyetleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle alkollü içeceklerdeki ticari rant ve tüketim ilişkisini ayrıca incelemek gerekmektedir. Öyle ki bu ürünler üzerinde uygulanan özel tüketim vergilerinin neden olduğu fiyat artışları bazı kesimlerce ticari rant olarak değerlendirilmektedir. Bu durum kaçakçılık faaliyetlerinin icra edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.”

    Etiketler:
    Çanakkale, Edirne, Beyazıt Sansı, zam, Tanıtım, eleştiri, rakı, Alkol
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