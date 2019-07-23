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13:03 23 Temmuz 2019
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    Okul- zil- ders- öğrenci

    MEB'den okullara cep telefonu düzenlemesi

    © AA /
    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda cep telefonu kullanımını mercek altına alıyor. Eğitimciler yasaklanmasının derslerde motivasyonu artıracağı görüşünde. Bakanlık da 2018'de yayımladığı genelgede revizyona hazırlanıyor.

    Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz ile Önder Yılmaz'ın haberine göre, ailelerin ve öğretmenlerin korkulu rüyası haline gelen ve okul çağındaki çocuklarda ciddi boyutlara ulaşan cep telefonu bağımlılığı (phubbing) için harekete geçildi.

    iPhone 6, cep telefonu
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
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    Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği'nin koordinesinde, Afyonkarahisar'da önümüzdeki ay yapılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile akademisyenlerin de temsil edileceği 'Cep Zirvesi'nde, 'okullarda cep telefonu yasaklansın mı?' sorusuna yanıt aranacak.

    MEB 2018'de yayımladığı, 'Okullarda güvenlik önlemlerinin alınması genelgesi' ile cep telefonlarının derslik, laboratuvar vb. yerlerde eğitim-öğretimin yürütüldüğü alanlarda kullanılmasına izin verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle de kişilik haklarını ihlal edecek şekilde izinsiz ses ya da görüntü kayden veya yayınlayan öğrencilere kınama cezası getirilmişti.

    'YASAKLAYARAK ÇÖZEBİLECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK'

    2018’de yayımladığı genelgeyi revize etmeye hazırlanan bakanlık çalışmalara başladı. Yakın zamanda genelgede revizyon yapılacak.

    © Flickr /
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    TBMM Teknoloji Bağımlılığı’nı Araştırma Komisyonu’nda konuşan Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Yılmaz, "28-29-30 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da gerçekleştireceğimiz toplantıda ‘Cep telefonu yasaklanmalı mı, yasaklanmamalı mı’yı bilişim teknolojileri açısından irdeleyeceğiz. 6 yıldır öğretmenler cep telefonunun yasaklanmasını istiyor. Ben hep şerh koşuyorum, ‘çözmeyecek’ diye. Yasaklayarak çözebileceğimiz hiçbir şey yok” dedi.

    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü hocalarından Prof. Dr. Betül Ulukol da ‘Okula cep telefonları yasaklansın” önerisinin geldiğini, ancak bunun olumlu sonuç doğurmayacağını söyledi.

    'İŞİN BİR DE SOSYAL BOYUTU VAR'

    © AA / Selim Korkutata
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    Okullarda öğrencilerin cep telefonlarının yasaklanıp yasaklanmaması konusunu değerlendiren Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğrencilerin cep telefonu kullanmasından öğretmenlerin muzdarip olduğunu söyledi.

    Geylan, "Bu durum çocuğun okuldaki derslerini, okuluna olan motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Öğretmenlerimiz okulda cep telefonu kullanılmasından şikayetçi. Yasaklamak ne kadar mümkün, ama bundan dolayı öğretmenlerimiz memnun olur. İşin bir de sosyal boyutu var. Çocuklarından haberdar olmak isteyen veliler var. Buna da sınırlama getirilebilir. Okula gelirken teslim alınır. Çıkışta öğrenciye telefonları geri verilir. Bu tip bir formül bulunur. Ama okullarda çocukların cep telefonu kullanımına sınırlama getirilmesi kesinlikle derse olan konsantrasyonunu, motivasyonu olumlu etkiler” diye konuştu.

    'PROBLEMLİ BİR DURUM SÖZ KONUSU'

    öğretmen, atama, MEB
    © AA /
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    Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, çocukların derste cep telefonu kullanımı ile ilgili, "Okullarda öğrencilere ailelerinin ulaşması, iletişim kurabilmesi veya öğrencilerin iletişim ihtiyaçlarını karşılama konusuna farklı çözümler üretilebilir. Öğrenciler telefonlarını belirlenen zaman dilimlerinde ailelerine ulaşma veya iletişim ihtiyaçlarını giderme şeklinde değerlendirebilir” dedi.

    Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ise öğrencilerin bir başka arkadaşını, öğretmenin fotoğrafını çekmesi ya da telefonun sağladığı imkanlarla birtakım olumsuzlukları okullarda yaygınlaştırmaları gibi problemli bir durum söz konusu olduğunu kaydetti. Selvi, “Ancak bunu sadece cep telefonunu yasaklayarak giderebileceğimiz gibi bir yaklaşım da yetersizdir” diye konuştu.

    Etiketler:
    Eğitim Bir Sen, Latif Selvi, Eğitim Sen, Feray Aytekin Aydoğan, Öğrenci, Öğretmen, Teknoloji, Afyonkarahisar, Cep telefonu, Okul, MEB
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