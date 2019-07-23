Uluslararası bir şirket, İstanbul’da elektrikli scooter işletmeciliği için lisans talebinde bulundu

Uluslararası bir şirket, İstanbul’da ulaşım sektöründe faaliyet göstermek için kolları sıvadı. Söz konusu şirket, İstanbul’da elektrikli scooter işletmeciliği ile bireysel yolcu taşımacılığı yapmak istediğini bildirdi ve lisans talebinde bulundu.

16 milyon nüfuslu megakent İstanbul'da yoğun insan mobilzasyonu nedeniyle araçla bir noktadan başka bir noktaya gitmek vatandaşlar için yorucu, zahmetli ve masraflı oluyor.

İstanbul'un bu trafik sorunu girişimcileri de harekete geçiriyor.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, bir süre önce uluslararası bir şirket, Ulaştırma Bakanlığı’nın kapısını çaldı ve kara ulaştırması ile ilgili birimlerle görüştü.

Şirketin İstanbul’da elektrikli scooter işletmeciliği ile “bireysel” yolcu taşımacılığı yapmak istediği ve bu amaçla “izin” ya da “ilsans” talebinde bulunduğu belirtildi.

Buna göre vatandaş, belli bir saat ya da mesafe için kredi kartıyla scooter kiralayacak. Bir noktadan bir noktaya gidecek ve öngörülen noktada aracı teslim edecek.

'ŞİRKETİN BELEDİYE İLE GÖRÜŞMESİ GEREKİYOR'

Kaynaklar, scooterla şehriçi taşımacılık yapılacağına işaret ederek, “Bu konuda yetkili olan il belediyelerdir. Şirketin, bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmesi gerekiyor. Gerekli bilgi talep sahiplerine lietildi” dedi.