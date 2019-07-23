RTÜK Başkanı Şahin: Medyamız, global dünyada dışa açılan penceremizdir

Şahin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Basın, milletin genel sesidir" sözünü hatırlattı.
Batı medyasının zaman zaman art niyetli düşüncelerle Türkiye'nin aleyhindeki dezenformasyonlara karşı Türk basınının milli duruşunun çok önemli olduğunu vurgulayan Şahin, bunun son örneğini 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde gördüklerini belirtti.
"Göreve başladığım ilk günde de belirttiğim gibi sadece ceza veren değil, aynı zamanda gerektiğinde ödül veren, yol gösteren ve cesaretlendiren uygulamalarımızı hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Değerlerimizi ve kutsal bildiğimiz aileyi yücelten televizyon yapımlarını destekliyoruz. RTÜK olarak, milletinden kopuk değil, halkıyla bütünleşen bir medya istiyoruz. Önemli bir kamu görevi yürüten medya çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını bir kez daha tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın mensuplarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum."
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