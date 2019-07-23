Aydın Doğan'a rakip çıktı: Milli Piyango için yeni teklif

Doğan Ailesinin Milli Piyango ihalesine talip olduğunu açıklamasının ardından Çek Cumhuriyeti merkezli Sazka Group'un da ihale için teklif vereceği öğrenildi.

Türkiye Varlık Fonu’nun özelleştirilmesi için İngiliz East&Young şirketine yetki verdiği Milli Piyango için bir talip daha çıktı. Çekya merkezli Sazka Group ihale için teklif vereceğini açıkladı.

Çekya merkezli şans oyunları işletmecisi Sazka Group Milli Piyango’nun 10 yıl süreyle işletme hakkı devri ihalesi için teklif verecek.

Sazka Group, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Kıbrıs, Avusturya ve İtalya’da şans oyunları işletiyor.

DOĞAN ONLINE DA TALİP

Doğan Ailesi’nin kurucusu olduğu yönetim kurulu başkanlığını Hanzade Doğan Boyner’in yürüttüğü Doğan Online da dün yaptığı açıklamada Milli Piyango ihalesine talip olduğunu duyurmuştu.

Doğan Holding tarafından borsaya yapılan açıklamada Doğan Online'ın Milli Piyango İşletme İhalesine katılmayı planladığı belirtilmişti.